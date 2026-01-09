我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

紐約班森賀華社 假警察電話行騙頻傳

去年未繳會費…聯合國發言人警告美國若繼續欠費 或失去聯大投票權

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國秘書長發言人杜加里克。（美聯社）
聯合國秘書長發言人杜加里克。（美聯社）

聯合國秘書長發言人杜加里克8日表示，向聯合國經常預算與維和預算繳納分攤會費，是所有會員國在《聯合國憲章》下的法律義務，美國也不例外。

另有記者確認，美國是否在2025年未繳交任何經常預算會費，杜加里克確認屬實。對於美國退出《聯合國氣候變化綱要公約》及多個涉及氣候、生物多樣性與再生能源的機構，他表示，聯合國在氣候行動上的決心不會動搖，並將持續支援受氣候衝擊最嚴重的人群，也持續與民間部門合作。

有記者詢問，是否可理解為即使美國宣布退出多個秘書處下屬單位，仍須全額繳交經常與維和預算。杜加里克強調，這些是憲章規定的條約義務，會員國必須履行，並分攤會費與自願捐助。

對於白宮指控聯合國推動「全球治理」違背美國利益，杜加里克重申，聯合國不是全球政府，而是主權國家組成的組織，秘書長尊重各國主權，但也堅信當前挑戰只能透過國際合作解決。

被問及美國國務卿稱美國有權在全球任何地方動武，杜加里克重申聯合國立場，即依憲章避免以武力解決國際爭端。

在會費與投票權問題上，杜加里克提醒，《聯合國憲章》第19條已明確規定，長期欠費可能導致在聯合國大會失去投票權，但該條款僅適用於聯大，不影響安理會席次。

聯合國 投票 白宮

上一則

紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」

下一則

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

延伸閱讀

紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」

紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」
川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元
「唐羅主義」讓川普偉大 讓美國孤立

「唐羅主義」讓川普偉大 讓美國孤立
雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課