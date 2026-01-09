明市市長批諾姆「國內恐怖主義」胡扯 明州槓聯邦藏新仇舊恨

針對國土安全部部長諾姆指古德是國內恐怖分子，明尼阿波利斯市市長弗雷直斥是鬼扯。（路透）

國土安全部長諾姆連續兩天，指古德是犯下「國內恐怖主義」行為，說法遭市長弗雷(Jacob Frey)8日爆粗痛斥是「胡扯」。這起槍殺案，凸顯明州 地方與聯邦川普 政府早已存在的激烈爭議進一步升級。

「國會山莊報」(The Hill) 報導，弗雷8日在X發文指出，「諾姆看過(槍殺經過)視頻，但她不想公正的調查，因為她知道自己對『國內恐怖主義』的說法是胡扯」。

弗雷在事發當天已抨擊諾姆，稱行動「魯莽且毫無必要」，而這次明顯語氣更嚴厲，因為諾姆8日又說，被槍殺的37歲女子古德(Renee Nicole Good)當時正犯下「國內恐怖主義」行為，指她當時參與一個團夥，「跟蹤及騷擾」ICE執法人員。

除了諾姆，副總統范斯8日也在白宮的簡報會上說，這是針對聯邦執法部門的襲擊，古德是「自食其果」。

明州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)8日在記者會上再三敦促川普政府與州政府合作調查事件，他指川普政府已拒絕該州參與調查，但明州必須參與，明州刑事偵查局(BCA)誓要追究責任。

雙方的新仇舊恨其內有自，在2020年川普首個任期內非裔弗洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪殺案，引發全國最大規模的抗議活動，川普至今仍耿耿於懷，堅稱應該採取更強硬的手段來應對。

川普第二任連續打擊民主黨州，包括針對明州，藉著打擊非法移民 ，增派軍隊及移民執法人員威懾，警告任何不服從聯邦政府要求的人都將面臨嚴厲後果。

最近因為明州的欺詐聯邦福利撥款案，川普指明州是「洗錢活動的中心」，又指該州的索馬利亞移民都是「垃圾」，應該滾回老家。這些詐欺案件也導致華茲宣布不再競選連任。華茲在記者會上說，「拜託，饒了我們吧，假如是逼我退選，你們已經如願以償了，但請放過我的人民，放過我們的州」。

川普總統8日表示，發生在明州的槍擊事件責任在古德身上，因為她試圖「開車撞警察」，還要求助理播放現場影片來證明他的說法。

川普接受紐時專訪，紐時記者一問起這事，川普便說：「我希望沒有人被射殺。我也希望沒有人尖叫，或試圖開車撞警察。」記者們追問他為何斷定古德曾試圖開車撞那名探員時，他要求一名助理在筆電上調出影片，試圖證明他的說法，又說「那是個非常凶險的情況。」

即使紐時記者指出他說法中的矛盾之處，以及社群媒體上流傳的影片畫面並不清楚，川普仍堅持自己的立場。被問到他覺得對著一輛車那樣開槍是否可以接受時，川普回：「她的行為非常惡劣，然後她撞了他。她不是試圖撞他，是真的撞了他。」