按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

編譯周辰陽／即時報導
川普總統2025年12月12日在白宮橢圓辦公室簽署法案，將向1980年締造「冰上奇蹟」、擊敗蘇聯的美國奧運男子冰球隊的成員頒發國會金質獎章，並戴上代表隊長所贈的帽子。(路透)
川普總統7日晚間接受紐約時報專訪宣稱，唯一能限制他作為三軍統帥權力的來源是「自己的道德」，並輕描淡寫否定國際法與其他制衡機制能限制他動用軍事力量打擊、入侵或脅迫各國。

根據報導，被問及他的全球權力是否存在任何限制時，川普回答說：「有的，只有一件事。我的道德。我的想法。這是唯一能阻止我的東西。」他補充說：「我不需要國際法。我不是想傷害人。」

記者進一步追問他的政府是否需要遵守國際法時，川普說：「我需要。」不過也清楚表明，是否適用這些限制，將由自己裁定。川普說：「這要看你怎麼定義國際法。」

儘管川普已採取最大化策略，懲罰自己不喜歡的機構、對政治對手進行報復，並在州與地方官員反對下，部署國民兵到各城市，他仍承認國內存在某些限制。美國最高法院可能在9日公布對等關稅合法性判決，而川普已在考慮替代方案，提出若關稅遭最高法院推翻，便可將其重新包裝為「許可費」。

川普同時明確表示，自己經常刻意讓外界覺得猜不透他，以及迅速訴諸軍事行動的印象，作為脅迫其他國家的手段。被問及取得格陵蘭與維持北約之間，哪一項事情更優先，他沒有直接回答，但承認「這可能是一個選擇」，並明確指出，若沒有美國作為核心，北約基本上毫無用處。

然而，即便川普將二戰後國際秩序的規範形容為對超級強權而言不必要的負擔，他仍否定中國大陸國家主席習近平或俄羅斯總統普亭能以同樣邏輯損害美國利益，並且在一個又一個議題上清楚表明，在他看來，美國的實力才是最終裁決力量，而歷任總統過於謹慎，未能為政治霸權或國家利益充分運用這種力量。

川普 北約 關稅

川普談台灣：中國對台灣怎麼做取決於習 但我會不高興

