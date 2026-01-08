我的頻道

高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高

編譯周辰陽／即時報導
總統川普6日在華府「川普-甘迺迪中心」舉行的眾議院共和黨團年度政策閉門會議上發表演說後，邊跳舞邊下台。（美聯社）
總統川普7日在真實社群發文表示，基於美國國家利益考量，2027年度的軍事預算不應維持在1兆美元，而是提高至1.5兆美元。金融時報指出，美國國防預算本年度9010億美元已創紀錄，川普爭取增幅達50%以上。

川普寫道：「經過與參眾議員、各部部長及其他政治代表進行長時間且艱難的談判後，我已決定，為了我們國家的利益，特別是在這個極度動盪且危險的時刻，2027年度的軍事預算不應是1兆美元，而應該是1.5兆美元。」

他強調，軍事預算一口氣提高50%將使美國得以打造一支長久以來理應擁有的「夢幻軍隊」，更重要的是，無論面對任何敵人，都能確保美國的安全無虞。

川普表示，如果不是因為來自其他國家的關稅帶來龐大收入，而其中許多國家過去曾以前所未見的程度「剝削」美國，他原本會把軍事預算維持在1兆美元；但正是因為關稅及其帶來的驚人進帳，所產生的金額在過去根本難以想像，尤其是一年前、在「我國史上最糟糕的總統、瞌睡喬．拜登」執政時期。

川普進一步指出，正因如此，美國如今才能輕鬆將軍事預算提高到1.5兆美元，同時打造一支無與倫比的軍事力量，並具備償還債務的能力，也能向國內中等收入的愛國者發放可觀的分紅。

不過，金融時報報導，將國防支出增加50%很可能引發外界對政府財政可持續性的憂慮。根據國會預算辦公室（CBO）估計，美國今年的預算赤字將達到GDP的5.5%，雖低於近年水準，但仍被不少經濟學家視為難以長期維持。

此外，儘管川普的關稅措施在2025年有助於降低赤字，CBO於2025年11月預估，相關關稅在11年間僅能帶來2.5兆美元收入，約每年2300億美元，遠低於國防支出預計增加的5000億美元。

川普 關稅 拜登

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

