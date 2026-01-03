紐約市長曼達尼上任首日 撤銷亞當斯挺以行政令 以控反猶

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
紐約市長曼達尼上任首日，就撤銷了前市長亞當斯簽署支持以色列的行政令，引起國際關注，以色列也批評新市長反猶。（路透）
新任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)就職首日便撤銷前任市長亞當斯(Eric Adams)簽署支持以色列的兩道行政命令，以色列政府2日指控曼達尼存有反猶太主義。紐約市擁有以色列之外的最多猶太人口。曼達尼1日撤銷的行政命令包括：禁止市府機構抵制以色列、某些批評以色列的言論定義為反猶太主義(antisemitic)。

以色列外交部聲明 被指不尋常

紐約時報分析，以色列外交部2日在社群媒體發表聲明的動作極不尋常，是猶太國家政府高層對擁有龐大猶太人口的城市新任市長做出仇視猶太人的指控。

以色列外交部在社群媒體X發表聲明指出：「曼達尼在擔任紐約市長的上台首日就露出真面目，廢除國際大屠殺紀念聯盟(IHRA)對反猶太主義的定義，對於抵制以色列解除限制。」

聲明寫道：「這不是領導力，這是對反猶太主義火上加油。」

以色列駐紐約總領事阿庫尼斯(Ofir Akunis)指出，曼達尼的決策對紐約市猶太社區構成「立即的安全威脅」，恐將導致整個城市反猶太暴力攻擊事件增加。

曼達尼：持續保護紐約猶太人

曼達尼2日在記者會上並未對於以色列政府的指控做出回應。他表示，市府將持續以保護紐約猶太人為重點，對行政命令做出的行動，等於提供一個重新開始的起點(a clean slate)，讓紐約人進入新時代。曼達尼1日總共取消或修改了亞當斯任內發布的十多道行政命令。

他表示，市府將努力不懈地打擊仇恨與分化，具體措施包括為仇恨犯罪防治提供經費、讚頌社區鄰居以及落實普世政治，達到對抗反猶太主義禍害的目標。

在公職生涯裡，曼達尼長期以來強烈批判以色列，並質疑以色列對待巴勒斯坦人的手段，以色列政府過去便曾譴責曼達尼。2025年10月，以色列政府形容曼達尼「為恐怖主義找藉口，讓反猶太主義正常化」，並說曼達尼「只會等到猶太人喪命之後，才跟他們站在一起。」

猶太 以色列 曼達尼

