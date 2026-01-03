婚姻關係嚴審… 美公民配偶未同住 難拿到綠卡

川普政府緊縮移民取得美國綠卡資格，移民律師警告，即使和美國公民結婚也不保證可以獲得綠卡。（路透）

與美國公民 結婚過去被認為是取得永久居留權(綠卡 )最可靠途徑之一，但移民 專家現在警告，在川普總統的移民政策下，政府正在加強審查基於婚姻關係提出的綠卡申請；移民官員更加關注夫妻關係是否屬實，已婚卻未同住的夫妻面臨申請被拒的風險。

紐約移民律師伯恩斯坦(Brad Bernstein)向印度英語新聞網站News18.com表示，與美國公民結婚即使具有法律效力，也不保證能拿得到綠卡，「同居」已成為基於婚姻提出的綠卡申請的決定性因素。

拒工作、教育等分住理由

伯恩斯坦說：「有婚姻關係不能保證獲得綠卡，共同居住才能保證獲得綠卡。」「如果夫妻沒有住在一起，綠卡申請都被駁回。」而且，移民官員不接受拿工作、教育、經濟因素或方便性作為夫妻分開居住的理由。

與公民結婚不保證有綠卡

根據美國法律，美國公民的配偶被歸類為「直系親屬」(immediate relative)，有資格向美國公民及移民服務局(USCIS)申請永久居留權。但伯恩斯坦指出，「光憑結婚不保證獲得綠卡」，夫妻分開居住很可能引發加強審查，包括假結婚詐欺調查、更嚴格的面試；在很多情況下，綠卡申請直接被拒絕。

「如果不是每天都住在一起，移民局就會開始質疑你們的婚姻關係，」伯恩斯坦說：「當局一旦起疑，就會展開調查；開始調查，就會設法拒絕你的申請。」

報導指出，USCIS官員不單單只憑地址或文件來判斷婚姻的真實性，而是「評估整個關係狀況」，以確定是否是基於善意締結的婚姻。

USCIS政策顯示，若移民官員認為申請綠卡的夫婦「沒有以夫妻身分共同生活的真誠意願」，結婚的主要目的是為了取得移民福利，即便這項婚姻符合所有法律要求，他們的綠卡申請仍可能被拒絕。

這項政策轉變，是川普政府大規模整頓移民美國途徑的一環，其他還有諸多相關變革措施；例如，不久前政府才宣布暫停俗稱「綠卡樂透」的「多元移民簽證（DV1）」計畫；過去美國每年透過該計畫以隨機抽籤方式接納最多5萬5000名移民。

五大移民新規生效

與此同時，有五大移民政策新變革已陸續生效，直接影響民眾來美旅行、簽證取得和入籍方式。它們分別是：

●啟動H-1B簽證改革措施：引入薪資加權抽籤機制，高薪者有更多中籤機會，以優先分配給高技能人才；政府收取H-1B簽證申請費10萬元；這些變更將於2月生效。

●擴大對非公民出入境的臉部生物辨識；此項新規定適用於綠卡持有者和其他合法居住美國的非美國公民。

●入境旅客社媒審查：美國海關與邊境保護局（CBP）將強制要求電子旅行授權系統（ESTA）申請人，提供過去5年的社群媒體紀錄，才允許其入境。

●推出「川普金卡」：這項快速移民美國新途徑，讓非美國人可用100萬至500萬元「購卡」取得美國永久居留權，並藉此獲得美國公民身分。

●新版公民入籍考試增加題目：新版美國公民入籍考試要求申請人作答題目數量是舊版的兩倍。