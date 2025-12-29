淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
當問到解放軍在台灣周邊演習時 ，川普轉而吹捧他和中國國家主席習近平的關係。(路透)
當問到解放軍在台灣周邊演習時 ，川普轉而吹捧他和中國國家主席習近平的關係。(路透)

川普總統周一在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面後舉行記者會說了什麼，羅列五重點如下：

1. 淡化解放軍環台軍演威脅

當問到解放軍在台灣周邊演習時 ，川普轉而吹捧他和中國國家主席習近平的關係 ，並將最近的活動視為常態 。

他說：「我和習主席關係很好，他沒跟我提過這件事 。」「我當然看到了，但他沒跟我提過任何相關細節 。而且我不相信他會這麼做 。」

川普說：「他們在那一帶進行海軍演習已經有 20 年了 。」

2. 證實美國轟炸委內瑞拉碼頭

川普表示，美國對委內瑞拉的一個「碼頭區」發動了攻擊，證實華府開始攻擊委國本土。

他說：「在他們將毒品裝載上船的碼頭區發生了大爆炸。」「我們擊中了所有船隻，現在我們擊中了……作業區域。那是他們作業的地方，而現在那個地方已解決了。」

川普並未說明是由美軍還是中央情報局（CIA）執行這起攻擊，也未證實是否還有進行其他行動。

3. 限令哈瑪斯解除武裝

美國正尋求鞏固加薩停火協議並推動計畫進入第二階段，

川普說：「我們談到了哈瑪斯和解除武裝。他們只給「極短的時間繳械，我們拭目以待結果如何。」

「如果他們不按照協議解除武裝——他們已經同意了——那麼他們將付出慘痛代價，我們不希望看到這種情況，這不是我們追求的目標。」

4. 川普對烏克蘭攻擊普亭官邸感到「憤怒」

川普推動結束俄烏戰爭的努力，周一又遭遇新的變數。俄羅斯領導人普亭聲稱，烏克蘭無人機鎖定他的官邸發動攻擊，因此他將修改俄方的談判立場。

川普對此表示，普亭周一跟他通話確實提到了這起攻擊，他對此感到「非常憤怒」。他說：「進攻是一回事，因為他們（俄羅斯）也正在進攻；但攻擊他的家又是另一回事，現在做這些事完全不是時候。」普亭和川普周一的通話也是兩人兩天內的第二次通話。

烏克蘭總統澤倫斯基則駁斥俄方的說法是「新的謊言」，並警告莫斯科可能以此為藉口，準備攻擊基輔的政府大樓。

5. 還是有可能開除鮑爾

川普表示，他心中已有下一任聯準會（Fed）主席的理想人選，但並不急於對外公布，他仍正盤算可能開除現任聯準會主席鮑爾

記者問到是否已有屬意的人選時，川普表示：「我有，現在依然有，這點沒有改變。我會在適當時機宣布人選，時間還很充裕。」川普還說，鮑爾「應該辭職」，且他「很想開除他」，「或許我還是會這麼做」。

