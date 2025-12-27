美要求F-1、J-1申請者披露近5年社媒紀錄 H-1B家屬也嚴審

國務院公告，即日起加強簽證申請者的社媒審查，要披露最近五年的貼文。(路透)

華盛頓郵報26日報導，川普 政府限縮合法移民 、驅逐來自川普總統口中「垃圾」(garbage)國家的公民之際，簽政申請者紛紛面臨更廣泛的網路言論審查，釐清是否有危險或反美(anti-American)觀點。國務院本月稍早擴大新規，要求外國學生(F-1)以及學術、文化交流計畫參加者(J-1)必須披露過去五年的社群媒體紀錄，所有貼文一律公開，所有H-1B工作簽證 申請人與家屬同樣要接受更嚴格的網路審查。

對於允許90天來美免簽證的國家公民，川普政府目前正在考慮祭出類似規定比照辦理，適用對象包括法國、德國、英國、日本等盟邦。

移民權益倡議人士指出，川普政府的網路言論審查是從打擊校園內反猶太主義開始，後來演變成對公共論述產生寒蟬效應。川普政府9月間宣布打算審查5500萬名簽證持有人，調查是否有任何足以構成驅逐的違規情事，引發輿論質疑政府利用言論管控決定簽證是否批准。

來自加拿大、妻子是美國公民的哥倫比亞大學(Columbia University)經濟學教授奈杜(Suresh Naidu)說，從沒想到在美國會發生這種狀況，把簽證制度視為一種可以被任意取消的特權(privilege)，「美國理應是個民主國家才是。」

奈杜說，今年申請歸化入籍美國時，刻意降低自己的網路曝光。奈杜原本活躍於社群媒體X，經常發表政治、經濟評論，追蹤粉絲超過1萬6000人。川普總統贏得2024年選舉之後，奈杜便把X帳號移除，擔心討論政治議題恐對入籍申請不利。奈杜入籍申請在今年7月批准，但他迄今沒有重開X平台帳號。

英國籍時事評論員哈姆迪(Sami Hamdi)因為批評以色列而遭極右派川普支持者抨擊，10月26日正在美國巡迴演講時，非移民簽證被國務院撤銷。哈姆迪2018年拿到效期10年的商務及旅遊簽證。