向英國觀眾演說 吉米金莫諷暴政：川普作為像國王

快訊

編譯尤寶琪／綜合報導
吉米金莫向觀眾警告法西斯主義再起，他稱川普的作為像是個國王。（美聯社）
脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)25日在針對英國觀眾的「另類聖誕信息」(The Alternative Christmas Message)中，將矛頭瞄準總統川普，警告法西斯主義正在抬頭。

這段於聖誕節當天在英國「第四台」(Channel 4)播出的信息，反思了川普第二任期帶來的各種影響，並稱川普行事作風像個國王。

「從法西斯主義的角度來看，今年真是不錯的一年，」吉米金莫諷刺的說，「暴政在這裡(美國)蓬勃發展。」

該頻道於1993年開始「另類聖誕節信息」的傳統，來對應英國君主每年向全國發表的電視演講；第四台表示，這些信息通常會對當年發生的事件，進行發人深省的反思。

金莫9月在「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)評論保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)槍殺案事件引發的反應，暗示許多川普的支持者試圖利用這起死亡事件牟利，而一度遭美國廣播公司(ABC)暫停播出。

金莫的節目被停播後，川普叫好稱「對美國來說是一個好消息」，並呼籲直接開除金莫。這起事件是川普與媒體之間眾多爭端和法律糾紛之一，引發了人們對言論自由和新聞自由的擔憂；數百位好萊塢一線明星和其他娛樂界人士隨後出面呼籲美國民眾，挺身「為捍衛和維護我們受憲法保護的權利而戰」。不到一周後，「吉米夜現場」就恢復播出。但金莫回歸後一直在抨擊川普。

金莫告訴英國觀眾，9月發生了一件可謂是「聖誕奇蹟」的事：數百萬人挺身而出捍衛言論自由，甚至還包括了討厭他節目的人。

「我們贏了，總統輸了，現在我每晚都能回到節目中，好好教訓這位地球上最有權勢的政治人物，」金莫並警告，壓制批評聲音的手法並非俄羅斯或北韓獨有的現象，希望英國不要放棄美國，因為美國「正在經歷一些動盪」。

金莫指出，「從新聞自由到科學，從醫學到司法獨立，甚至包括白宮本身(暗指白宮東翼的拆除)，我們都在摧毀民主的根基。美國現在一團糟，我們知道這同樣也影響你們，我想為此說聲抱歉。」

川普 聖誕節 白宮

