我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案

記者胡玉立／綜合報導

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，政府內部數據顯示，川普政府正以申請庇護者可以被遣返至第三國為由，試圖在全國各地取消數千件正在移民法庭進行審理的庇護申請案。截至12月初，移民和海關執法局(ICE)律師已向移民法庭提交8000多份動議，以可與第三國達成遣返協議為由，要求駁回庇護申請。

CBS指出，這項行動是川普總統大幅限制引用美國庇護系統的最新舉措。根據多位移民律師說法和法庭文件顯示，包括亞特蘭大、紐約、邁阿密、洛杉磯、舊金山、德州等地區移民法庭正在審理的庇護申請案，都面臨ICE律師提交動議，要求移民法官下令將尋求庇護者遣返到瓜地馬拉、宏都拉斯、厄瓜多和烏干達等第三國。

川普政府的新策略是基於移民法條款規定：若申請人有資格向另一個與美國簽署「安全第三國」協議的國家尋求法律保護，其庇護申請將被取消。

移民律師指出，負責審查移民法庭裁決的移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)10月下旬指示移民法官，在審查移民庇護申請前，須先對ICE提出的遣送第三國動議作出裁決；該命令還要求庇護者必須證明自己擔心在第三國遭受迫害，才不應被遣送至第三國。律師們認為，該裁決正在加速政府利用「安全第三國」協議取消庇護申請的步伐。

儘管川普政府稱聲此舉措旨在遏制庇護詐欺，但多位移民律師表示，這項行動影響了那些逃離伊朗、尼加拉瓜和俄羅斯等國迫害、擁有充分理由申請庇護的客戶。

律師們認為，政府這項行動旨在徹底消除在美國獲得庇護的途徑。有些律師表示，尋求庇護者因為擔心自己被遣返到非祖國，可能被迫撤回申請。

休士頓移民律師皮雷拉(Paúl Pirela)表示，「他們(川普政府)視整個庇護制度是一種阻礙他們迅速遣返的問題。如果你想申請庇護，我們就強迫你向一個你從未去過的國家提申請；最後你只能放棄，然後回國或是去別的地方。」

庇護 移民 遣返

上一則

淫魔檔案再公布／川普至少搭乘8次淫魔私人飛機

下一則

避開美中緊張…美對中晶片​關稅 推遲到2027年6月開徵

延伸閱讀

川普：市場好時 Fed就該降息

川普：市場好時 Fed就該降息
華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力
川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令
艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
國務卿魯比歐19日在國務院舉行年終記者會。(美聯社)

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

2025-12-21 09:38

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍