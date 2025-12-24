以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，政府內部數據顯示，川普政府正以申請庇護 者可以被遣返 至第三國為由，試圖在全國各地取消數千件正在移民 法庭進行審理的庇護申請案。截至12月初，移民和海關執法局(ICE)律師已向移民法庭提交8000多份動議，以可與第三國達成遣返協議為由，要求駁回庇護申請。

CBS指出，這項行動是川普總統大幅限制引用美國庇護系統的最新舉措。根據多位移民律師說法和法庭文件顯示，包括亞特蘭大、紐約、邁阿密、洛杉磯、舊金山、德州等地區移民法庭正在審理的庇護申請案，都面臨ICE律師提交動議，要求移民法官下令將尋求庇護者遣返到瓜地馬拉、宏都拉斯、厄瓜多和烏干達等第三國。

川普政府的新策略是基於移民法條款規定：若申請人有資格向另一個與美國簽署「安全第三國」協議的國家尋求法律保護，其庇護申請將被取消。

移民律師指出，負責審查移民法庭裁決的移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)10月下旬指示移民法官，在審查移民庇護申請前，須先對ICE提出的遣送第三國動議作出裁決；該命令還要求庇護者必須證明自己擔心在第三國遭受迫害，才不應被遣送至第三國。律師們認為，該裁決正在加速政府利用「安全第三國」協議取消庇護申請的步伐。

儘管川普政府稱聲此舉措旨在遏制庇護詐欺，但多位移民律師表示，這項行動影響了那些逃離伊朗、尼加拉瓜和俄羅斯等國迫害、擁有充分理由申請庇護的客戶。

律師們認為，政府這項行動旨在徹底消除在美國獲得庇護的途徑。有些律師表示，尋求庇護者因為擔心自己被遣返到非祖國，可能被迫撤回申請。

休士頓移民律師皮雷拉(Paúl Pirela)表示，「他們(川普政府)視整個庇護制度是一種阻礙他們迅速遣返的問題。如果你想申請庇護，我們就強迫你向一個你從未去過的國家提申請；最後你只能放棄，然後回國或是去別的地方。」