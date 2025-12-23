我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

「川普級戰艦」更大更快更猛100倍 衛報：自戀症發作

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布將建造新一代戰艦。(美聯社)
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布將建造新一代戰艦。(美聯社)

美國總統川普22日宣布將建造新一代戰艦，比過去任何一艘美製軍艦更大、更快、火力更猛100倍，它的名號是「川普級戰艦」。衛報報導，川普掛名並非新鮮事，他的名字不光出現在旗下飯店、俱樂部，近來不少美國機關也以他命名，評論並稱川普應了批評者說的，「現在一連串自戀症行徑發作」。

川普在佛州海湖莊園舉行記者會宣布，已批准海軍建造2艘新的「川普級戰艦」，以鋼材打造，排水量約3萬至4萬噸，且配備最高級艦砲與飛彈，並將由人工智慧（AI）高度控制。他還說，川普級將是世界史上最大的戰艦，規模最大、速度最快且威力比歷來任何戰艦強大100倍。

從歷史上來看，「戰艦」指的是一種巨型、重裝甲、配備巨型火砲的艦艇，設計用於轟擊其他船艦或岸上目標。戰艦在二戰期間表現突出；戰後，戰艦在現代艦隊中的角色迅速式微，轉而由航空母艦與長程飛彈取代。

衛報指出，過去戰艦級別通常以美國各州命名，並透過航空母艦的命名來紀念卸任總統，比如海軍1月宣布未來2艘航艦將命名為「柯林頓號」（USS William J Clinton）與「布希號」（USS George W Bush）。

川普掛名並非新鮮事，他的大名老早出現在旗下飯店和高球俱樂部。不只如此，川普政府12月稍早將華府的美國和平研究所更名為「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）；上周，由川普任命的華府甘迺迪表演藝術中心董事會表決通過，將更名為「川普甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），但這仍需國會授權。

衛報評論，川普以自己命名最新戰艦，「反映批評者說的，現在一連串自戀症行徑發作」。紐約時報報導指，這是川普把聯邦政府按自己形象重新品牌化的最新例子。

12月20日於甘迺迪表演藝術中心，可見外牆已標示美國總統川普的大名，且排在前總統...
12月20日於甘迺迪表演藝術中心，可見外牆已標示美國總統川普的大名，且排在前總統甘迺迪之前。(歐新社)

川普 華府 佛州

上一則

國會議員要求商務部 揭露Nvidia H200晶片許可審查過程

下一則

美以國安為由 禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

延伸閱讀

川普警告馬杜洛只剩最後一次機會「逞強」 傳俄撤離駐委外交官家屬

川普警告馬杜洛只剩最後一次機會「逞強」 傳俄撤離駐委外交官家屬
出手整頓外交體系？川普政府召回近30名大使與資深外交官

出手整頓外交體系？川普政府召回近30名大使與資深外交官
川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者