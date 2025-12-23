「川普級戰艦」更大更快更猛100倍 衛報：自戀症發作

川普總統22日在佛州海湖莊園宣布將建造新一代戰艦。(美聯社)

美國總統川普 22日宣布將建造新一代戰艦，比過去任何一艘美製軍艦更大、更快、火力更猛100倍，它的名號是「川普級戰艦」。衛報報導，川普掛名並非新鮮事，他的名字不光出現在旗下飯店、俱樂部，近來不少美國機關也以他命名，評論並稱川普應了批評者說的，「現在一連串自戀症行徑發作」。

川普在佛州 海湖莊園舉行記者會宣布，已批准海軍建造2艘新的「川普級戰艦」，以鋼材打造，排水量約3萬至4萬噸，且配備最高級艦砲與飛彈，並將由人工智慧（AI）高度控制。他還說，川普級將是世界史上最大的戰艦，規模最大、速度最快且威力比歷來任何戰艦強大100倍。

從歷史上來看，「戰艦」指的是一種巨型、重裝甲、配備巨型火砲的艦艇，設計用於轟擊其他船艦或岸上目標。戰艦在二戰期間表現突出；戰後，戰艦在現代艦隊中的角色迅速式微，轉而由航空母艦與長程飛彈取代。

衛報指出，過去戰艦級別通常以美國各州命名，並透過航空母艦的命名來紀念卸任總統，比如海軍1月宣布未來2艘航艦將命名為「柯林頓號」（USS William J Clinton）與「布希號」（USS George W Bush）。

川普掛名並非新鮮事，他的大名老早出現在旗下飯店和高球俱樂部。不只如此，川普政府12月稍早將華府 的美國和平研究所更名為「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）；上周，由川普任命的華府甘迺迪表演藝術中心董事會表決通過，將更名為「川普甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），但這仍需國會授權。