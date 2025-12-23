我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

記者顏伶如／綜合報導
川普總統上任後不斷指風力發電是個騙局，22日正式叫停所有離岸風電項目，稱有國安疑慮。圖為位於康乃狄克州等待組裝的風機組件。（路透）
川普總統上任後不斷指風力發電是個騙局，22日正式叫停所有離岸風電項目，稱有國安疑慮。圖為位於康乃狄克州等待組裝的風機組件。（路透）

川普政府22日以國家安全風險為由，宣布所有正在興建中的離岸風電計畫全面停止。丹麥再生能源公司沃旭(Orsted)股價因此下跌11%，道明尼能源公司(Dominion Energy)股價也下跌3.7%。華爾街日報分析，離岸風電是川普最不喜歡的產業之一，根據離岸風電產業團體Oceantic Network估計，受影響項目可望產生將近6吉瓦(GW)發電量，足以供應整個曼哈頓的全部用電。

風電團體：受影響發電量足供整個曼哈頓

內政部發表聲明指出，東岸從麻州到維吉尼亞州共計5個離岸風電的聯邦租賃契約已經暫停，因為國防部最近完成的機密報告當中，指出這些計畫的潛在國安風險。

離岸風電產業在美國迅速發展，這是聯邦政府截至目前為止祭出力道最重的打擊措施。兩周前，一名聯邦法官才裁定川普總統阻止風力發電計畫的行政命令違法，並予以撤銷。最近幾年，由於成本增加緣故，離岸風電產業開始面臨財務挫折。

內政部長柏根(Doug Burgum)表示：「今天行動是為了因應新出現的國安風險，例如敵對勢力技術迅速演進，以及大型離岸風電項目的設置地點靠近東岸幾個人口密集地區而出現安全弱點。」

稱為「暫停」未說明何時結束

政府表示，此次暫停將讓負責監管離岸風電的內政部，有時間與國防部及其他相關機構合作，評估這些計畫可能帶來的安全風險。聲明中未詳細說明國家安全風險的內容，雖稱此舉為「暫停」，但未說明結束日期。

受到影響的5個離岸風電計畫包括瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)外海的Vineyard Wind 1、預計為羅德島州與康乃狄克州供電的Revolution Wind、維吉尼亞沿海離岸風電(Coastal Virginia Offshore Wind)，還有位於紐約外海的Sunrise Wind、Empire Wind 1。其中兩個計畫由沃旭主持，道明尼能源公司則負責維州沿海離岸風電計畫。道明尼能源公司22日盤中一度成為史坦普500指數(S&P 500)表現最差的個股。

國安考量 柏根稱雷達可能遭駭

民主黨籍康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)表示，22日稍早已與柏根談話，柏根告知國安考量主要在於地面雷達可能遭駭。

賴蒙特表示：「我們會盡快調查清楚，但調查期間可能所有事情都要暫時喊停。」

共和黨維州聯邦眾議員基根斯(Jen Kiggans)說，對於離岸風電計畫全面停止的消息感到「非常失望」。她說，過去幾個月一直跟維州州長楊京(Glenn Youngkin)及川普政府磋商，希望能夠保住計畫。她說：「我會繼續努力確保維州離岸風電項目得以完成，尤其是電力客戶已經付錢了。」

民主黨籍麻州州長希利(Maura Healey)表示，川普政府的行動「違法」，將與受到影響的幾個州與開發商共商如何確保項目完成。

川普 維州 內政部

上一則

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

下一則

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

延伸閱讀

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦
川普施壓委國 油價應聲上漲

川普施壓委國 油價應聲上漲
川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者