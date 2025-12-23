華郵社論：川普反離岸風電 拖累AI發展

建構新澤西州外海的離岸風能風車島的巨大海下涵管。川普政府22日下令叫停營運。(美聯社)

內政部 22日宣布暫停所有施工中的離岸風電計畫租約，這是川普 政府迄今對風電產業最猛烈的一次攻擊，也將拖累美國在人工智慧(AI)熱潮下，努力滿足能源需求的腳步。

華盛頓郵報社論指出，川普總統多年來毫不掩飾他厭惡風力發電，競選演說中常說風力渦輪機殺死鳥類。

社論說，然而內政部堅稱這次暫停是基於國防部「近期完成的機密報告」中所指認的風險，同時也提到部分非機密報告曾指出，渦輪葉片可能干擾雷達系統。

美國東岸的五項離岸風電計畫因此受到影響，這些計畫原本可為合計超過250萬戶家庭供電。其中幾項計畫先前已成功抵擋政府試圖叫停施工的行動，而這是川普政府首次試圖阻止道明尼能源(Dominion Energy)擁有的「維吉尼亞海岸離岸風電計畫」(Coastal Virginia Offshore Wind)。

社論指，這項決定不僅影響施工中的裝置，也重創了國會山莊努力推行的改革。美國經濟中最棘手的問題之一便是長期阻礙美國基礎建設計畫的聯邦官僚體系，而近期解決這個問題的勢頭不斷增強：一項真正「技術中立」(即傳統石化能源與再生能源一視同仁)的審查程序改革法案「審查程序標準化與經濟發展加速法案」(Standardizing Permitting and Expediting Economic Development Act，SPEED Act)上周在眾院通過，且有望通過參院 。

內政部此刻發布的決定卻釋放出不祥的政治訊號。該法案原始版本獲得跨黨派的高度支持，但共和黨臨時加入一項修正案，意圖將過去一年政府阻撓能源計畫的行動寫入法案，導致多名民主黨議員撤回支持。再加上參院的冗長辯論制度，幾乎注定無法過關。

SPEED法案的改革正是擺脫聯邦審查程序長期被律師操弄的關鍵，這些律師經常濫用1970年的「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act，NEPA)來拖慢進展。眾議院通過的版本中將豁免部分計畫的審查、限制環評範圍，僅聚焦於計畫的直接影響、限制反對者提告的空間。