我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

華郵社論：川普反離岸風電 拖累AI發展

編譯廖振堯／綜合報導
建構新澤西州外海的離岸風能風車島的巨大海下涵管。川普政府22日下令叫停營運。(美聯社)
建構新澤西州外海的離岸風能風車島的巨大海下涵管。川普政府22日下令叫停營運。(美聯社)

內政部22日宣布暫停所有施工中的離岸風電計畫租約，這是川普政府迄今對風電產業最猛烈的一次攻擊，也將拖累美國在人工智慧(AI)熱潮下，努力滿足能源需求的腳步。

華盛頓郵報社論指出，川普總統多年來毫不掩飾他厭惡風力發電，競選演說中常說風力渦輪機殺死鳥類。

社論說，然而內政部堅稱這次暫停是基於國防部「近期完成的機密報告」中所指認的風險，同時也提到部分非機密報告曾指出，渦輪葉片可能干擾雷達系統。

美國東岸的五項離岸風電計畫因此受到影響，這些計畫原本可為合計超過250萬戶家庭供電。其中幾項計畫先前已成功抵擋政府試圖叫停施工的行動，而這是川普政府首次試圖阻止道明尼能源(Dominion Energy)擁有的「維吉尼亞海岸離岸風電計畫」(Coastal Virginia Offshore Wind)。

社論指，這項決定不僅影響施工中的裝置，也重創了國會山莊努力推行的改革。美國經濟中最棘手的問題之一便是長期阻礙美國基礎建設計畫的聯邦官僚體系，而近期解決這個問題的勢頭不斷增強：一項真正「技術中立」(即傳統石化能源與再生能源一視同仁)的審查程序改革法案「審查程序標準化與經濟發展加速法案」(Standardizing Permitting and Expediting Economic Development Act，SPEED Act)上周在眾院通過，且有望通過參院

內政部此刻發布的決定卻釋放出不祥的政治訊號。該法案原始版本獲得跨黨派的高度支持，但共和黨臨時加入一項修正案，意圖將過去一年政府阻撓能源計畫的行動寫入法案，導致多名民主黨議員撤回支持。再加上參院的冗長辯論制度，幾乎注定無法過關。

SPEED法案的改革正是擺脫聯邦審查程序長期被律師操弄的關鍵，這些律師經常濫用1970年的「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act，NEPA)來拖慢進展。眾議院通過的版本中將豁免部分計畫的審查、限制環評範圍，僅聚焦於計畫的直接影響、限制反對者提告的空間。

內政部 川普 參院

上一則

Nvidia通知中國客戶：H200晶片擬農曆年前開始出貨

下一則

離岸風電叫停 參院民主黨揚言退能源基建談判

延伸閱讀

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦
川普施壓委國 油價應聲上漲

川普施壓委國 油價應聲上漲
川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者