受害者支持淫魔檔案公開 證明「我們不是騙子」

記者胡玉立／綜合報導
司法部根據國會法律19日公布首批數千頁已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性侵案相關文件。受害者明確支持將檔案公開；其中，受害者法米爾(Maria Farmer)表示，「謝謝你們相信我。我感覺自己得到了救贖。」另一位受害者班斯基(Dani Bensky)說：「此刻，我多少覺得自己得到了認可。」

法米爾1996年曾向聯邦調查局(FBI)報案投訴艾普斯坦，卻遭到忽視。在司法部公布艾普斯坦檔案後，她透過律師發表聲明指出：「這太棒了。謝謝你們相信我。我覺得自己得到了救贖。這是我人生中最美好的日子之一。當然，與此同時，我也為其他像吉佛瑞那樣因為FBI失職而受到傷害的女孩們，感到無比痛心。」

受害者佛州女子維吉妮雅·吉佛瑞(Virginia Giuffre)最早揭露艾普斯坦性侵惡行，並長年為受害者發聲，但她今年自殺離世，享年41歲。

另一位在17歲時遭艾普斯坦性侵的受害者班斯基，對於檔案公開表示歡迎，但她和其他受害者原本以為19日公布的文件會更多。班斯基向國家廣播公司(NBC)表示，「資訊非常多，但不如我們想像的多。」

不過，班斯基也指出，「此刻，我感到自己多少得到了認可。我認為我們很多人都一直在說：『這是真的，我們不是騙子。』」

司法部官網19日公布了3500份文件，部分照片似帶有強烈性暗示，已被塗黑。部分文件標示為CSAM，即「兒童性虐待材料」。有的資料整頁被塗黑，完全無法辨讀，引起巨大批評。

司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)告訴國會，未來幾周將公布更多文件。他表示，法律要求對受害者資訊進行編輯，「我們正在審查每一份即將公布的文件」，確保受害者姓名和資訊得到保護。

司法部公布檔案是在川普總統簽署「艾普斯坦檔案透明法」30天後進行；該法是由兩黨共同立法通過，要求司法部公布所有與艾普斯坦相關的「非機密紀錄」。但該法也做出例外規定，其中包括保護受害者在內。

艾普斯坦 司法部 FBI

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

司法部再釋艾普斯坦檔案 大陪審團證詞揭未成年受害細節

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案上千文件須塗黑 司法部拚命趕工

