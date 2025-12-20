川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
川普政府與九家藥廠達成協議，他們賣給美國的藥品降價。圖為川普(左)在白宮宣布藥品降價情形。(歐新社)
川普政府與九家藥廠達成協議，他們賣給美國的藥品降價。圖為川普(左)在白宮宣布藥品降價情形。(歐新社)

川普總統19日宣布與9家藥廠達成協議，再度讓藥廠在美國出售的藥品降價；紐約時報報導指出，川普現在已與14家製藥公司達成協議，讓美國藥品價格向歐洲看齊。

川普19日在白宮與安進(Amgen)、百靈佳殷格翰(Boehringer-Ingelheim)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、瑞士羅氏製藥集團(Roche)的美國子公司Genentech、吉利德(Gilead)、葛蘭素史克(GSK)、默克藥廠(Merck)、諾華(Novartis)、賽諾菲(Sanofi)等九家製藥廠公司的代表宣布對美的售藥降價。

根據紐約時報報導，川普在今年7月寫信給17家製藥廠，要求他們的藥品降價，目前已與其中的14家達成協議；除了上述的9家藥廠，川普政府過去幾個月以來也與輝瑞(Pfizer)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、禮來公司(Eli Lilly)等5家製藥公司達成類似的協議。

現階段尚未與川普政府達成協議的製藥公司只剩下艾伯維(AbbVie)、嬌生(Johnson & Johnson)和再生元製藥公司(Regeneron)等三家製藥公司。

報導指出，藥廠大多積極希望與川普政府達成協議，以免受到美國政府懲罰性的管理行動的衝擊；川普說，未來其他國家的藥品價格會小幅成長，但美國的藥品價格為大幅降低。

除了降低藥品價格，製藥公司同意越過保險公司，直接向美國民眾出售部分藥品；川普政府指出，未來會架設 TrumpRx.gov的網站通路，協助病患購買藥物；該網站預計明年1月上線；此外，製藥公司也同意販售大多數的藥品給美國的醫療補助計畫；作為交換，製藥公司得以從川普政府獲得三年的關稅豁免；報導指出，有官員表示，川普多次威脅開徵藥品關稅，但至今尚未執行。

川普19日也趁機宣傳川普金卡簽證，指該金卡開賣以來，已經賣出13億美元的金額。

川普金卡是川普政府推出的新型投資移民計畫，允許非美國公民以付費的方式快速取得美國公民身分，川普政府稱過去幾天的銷售額已達到13億美元；川普形容川普金卡就像是「打了類固醇的綠卡」。

