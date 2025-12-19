川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。

根據NBC分析，川普政府已要求重新審理超過11.7萬案件，主要集中在亞利桑納、加州、佛州及紐約州。

其中在加州，川普政府在今年1月至10月，申請重新安排審理共達3萬2461起，較拜登政府2024年的229起激增140倍、紐約州由142起激增至1萬3467起、佛州也由167起增至1萬7179起。

分析指出，要求重新安排審理的移民案，逾半已積壓最少十年，換言之這些人在美居住了十年以上。

數十年來，移民法官在審理案件時會以行政方式將部分案件結案，也就是將案件從法庭日程中移除，但並未駁回或徹底結案。

據NBC新聞17日的報導指出，前移民法官卡達斯(Carmen Maria Rey Caldas)解釋，行政結案有助法官解決積壓案件，讓那些可能符合遣返豁免條件的人，有時間完成通常耗時較長的程序。這些人通常被視為遣返順序較低的對象，例如沒犯下嚴重罪行，對國土安全或公共安全不構成威脅，或是在美國有家庭或其他聯繫。

卡達斯說，行政結案實際上是擱置，又或某種原因而不再繼續審理。

川普政府在4月的一份備忘錄指責歷屆「反對強力移民執法」的政府，利用行政結案作為政策工具來拖延問題，導致移民案件積壓，為此申請重新安排日期審理這些案件。

司法部的移民審查執行辦公室在回應NBC的查詢時指出，行政結案「建立了可能違憲且非法的特赦計畫，允許外國公民無限期留美卻又未能明確解決其移民身分」，只會使案件積壓情況更加嚴重。

國土安全部也表示，川普總統及國安部長諾姆「依法行事，恢復這些非法移民的遣返程序，同時確保他們的案件由法官審理」。

有多位律師說，重新安排審理的要求使他們倉促尋找失聯多年、已故或離境的當事人。有些律師說因為找不到原律師，需要重新拼湊案件細節。

