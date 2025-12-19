大麻降為第三級藥物 聯邦毒品政策半世紀來最大轉向

川普總統簽署行政命令，將大麻降為第三級藥物，對於民眾取得與藥物利用，都有很大影響。（路透）

川普 總統18日簽署一項行政命令，下令聯邦機構迅速放寬大麻限制，重新歸類大麻為危險性較低的藥物，並打開新的醫學研究大門。調整後大麻將脫離目前與海洛因、LSD並列的第一級管制藥物，改列為第三級，與氯胺酮(ketamine，K他命)及部分合成類固醇同級。這象徵聯邦毒品政策出現逾半個世紀來最重大轉向，進一步靠攏許多州已採行的做法。

美聯社報導，川普表示他接到大量支持此舉的來電，認為這有助於病患，「有很多人懇求我這麼做，很多人正承受巨大的痛苦。我提出這項行動，是因為許多患者遭受劇烈疼痛、不治之症、侵襲性癌症、癲癇、神經系統疾病等折磨，其中包括眾多因服役受傷的退伍軍人，以及患有嚴重慢性疾病、影響到生活品質的長者。」

目前已有40個州及華盛頓特區允許醫療用大麻，許多州也對娛樂用途合法化，但聯邦法律仍相對嚴格。美國緝毒署(DEA)重新分類大麻後，並不會使全國成人娛樂用大麻合法化 ，但可能改變其監管方式，並減輕大麻產業沉重的稅負。

川普的命令也要求擴大研究大麻二酚(CBD)並使其更易取得，這是合法且日益受歡迎的工業大麻衍生產品，有助於緩解疼痛、焦慮與睡眠問題，不過專家間仍在爭論利弊。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)表示，預計將於明年4月在聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)試辦一項新計畫，允許長者在醫師建議下，免費取得來自合法火麻（hemp）的CBD。

然而，這些大麻政策變動並未一致獲得歡迎，今年已有超過20名共和黨參議員(包括幾位川普的堅定盟友)致函敦促川普維持大麻為第一級管制藥物。但在另一端，一些挺大麻倡議人士反而希望政府更進一步，將大麻比照酒精管理。川普尚未承諾除罪化等更大規模的放寬措施，18日簽署時也說他曾勸告自己的孩子不要使用毒品；他說是「事實迫使」政府承認大麻具有正當的醫療用途，且在許多州已成為醫療體系的一部分。