甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」

記者顏伶如／綜合報導
白宮稱甘迺迪中心改名是為了表揚川普為了挽救這棟建築物的卓越貢獻。（路透）
白宮稱甘迺迪中心改名是為了表揚川普為了挽救這棟建築物的卓越貢獻。（路透）

白宮宣布，川普總統欽點的董事會18日投票通過華府甘迺迪中心(Kennedy Center)改名川普甘迺迪中心(Trump Kennedy Center)。民主黨國會議員則說，董事會逾越法律權限。甘迺迪中心的成立以美國法典(U.S. Code)為根據，正式名稱為甘迺迪表演藝術中心。

甘迺迪遇刺之後，國會1964年通過華府表演藝術中心冠上甘迺迪之名。2009年至2015年間擔任參議院歷史文獻官的芮奇(Donald A. Ritchie)指出，表演藝術中心當初是由國會命名，若要改名必須經過國會修法。瑞奇指出，川普等人雖能以「非正式」方式用其他名稱描述中心，但任何作法在法律上都站不住腳。

美聯社報導，甘迺迪中心董事會並未等待各界討論出現進一步結果，直接在官方網站改用新名。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)對媒體說，甘迺迪中心改名必須透過立法完成，「對於這點我們必須講清楚」。傑佛瑞斯由於國會議員身分，是董事會的當然成員(ex officio member)。他說，甘迺迪中心董事會(Kennedy Center Board)無權在沒有立法前提下實質改名。

川普總統實質掌控甘迺迪中心後，由他指派的董事會進一步將甘迺迪中心改名為「川普甘迺...
川普總統實質掌控甘迺迪中心後，由他指派的董事會進一步將甘迺迪中心改名為「川普甘迺迪中心」。（路透）

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)18日在社群網站宣布甘迺迪中心更名消息表示，改名是因為川普過去一年為了挽救這棟建築物的卓越貢獻，「不只有重建的部分而已，還有財務以及名譽」。

身為董事會主席的川普18日在白宮表示，對投票結果感到意外，深感榮幸。

美聯社報導，川普先前已經用川普甘迺迪中心的名稱描述這座表演中心。川普7日出席「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)，在紅毯上接受訪問時表示，是否改名川普甘迺迪中心將由董事會決定。

甘迺迪外甥女、資深記者瑪麗亞‧席萊佛(Maria Shriver)今年7月曾在社群網站發文寫道，國會提案要把甘迺迪中心改名為川普表演藝術中心(Donald J. Trump Center for the Performing Arts)「簡直瘋狂」。她說，如此作法「非常可笑、既沒度量且心胸狹窄」。

川普 白宮

