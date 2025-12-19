我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統表示軍人將在聖誕節前獲得一筆「戰士紅利」，並暗示錢來自關稅。圖為川普2019年在首爾以南的烏山空軍基地向駐韓美軍官兵及其家屬發表演說。（美聯社）
川普總統表示軍人將在聖誕節前獲得一筆「戰士紅利」，並暗示錢來自關稅。圖為川普2019年在首爾以南的烏山空軍基地向駐韓美軍官兵及其家屬發表演說。（美聯社）

川普總統17日在全國電視演說期間宣布的「戰士紅利」(Warrior Dividend)並非來自關稅收入的「聖誕獎金」，而是國會今年夏季通過、原本就會發給軍人的住房津貼。

美聯社報導，川普所稱的1776元的「戰士紅利」是國會7月簽署並生效的擴大減稅法案的一環。

川普18日在演講中暗示這筆款項的經費來源是因為他力推的「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)發揮作用，且稱關稅收入是政府得以向145萬名軍人發放聖誕獎金的主因。

川普演講時表示，「我們因為關稅，賺進比任何人預想多更多的收益，而這項(又大又美)法案也幫了大忙，沒有人比美軍更應該獲得這些紅利。」

自從4月實施關稅以來，川普持續暗示會將關稅收益與全民共享，但匿名政府資深官員透露，這筆款項是由國防部從一項29億元的軍人住房補貼中撥付，該補貼屬於「又大又美法」的一環，旨在調高既有的住房補貼。 

此次撥付的金額是為了紀念1776年簽署的「獨立宣言」明年屆滿250周年，總金額共計26億元。

另據政治新聞網站Politico報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)18日透過社群「X平台」發文寫道，「戰士紅利免稅，此舉表明國防部努力改善軍人及軍眷的生活品質」。

白宮官員則未回應川普說錯軍人獎金性質的問題，白宮發出聲明表示，「川普政府透過這項一次性的戰士紅利，表彰美軍的辛苦工作，款項將直接撥付給軍人及其家屬」。

另外，國土安全部(DHS)18日宣布，海岸防衛隊(Coast Guard)成員也將獲得一次性的2000元「盡忠職守」(Devotion to Duty)津貼。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)17日批准這筆經費，但不同於免稅的戰士紅利，盡忠職守津貼需要繳稅；換算下來，每位海防隊員稅後實際可獲得約1776元。

海防隊表示，盡忠職守津貼將被歸類為「特殊任務津貼」(special duty pay)，其資金來源是川普11月簽署的一項法案，該法案在政府停擺43天後生效，旨在為政府提供資金直到2026年1月。

川普 關稅 國防部

上一則

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

下一則

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

延伸閱讀

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變
華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注
貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟
「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里