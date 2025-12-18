我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

川普三度當總統？美憲法學者將出書討論 幕僚長曝川普屢提此事秘辛

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普17日在白宮外交接待室向全國發表演說。（美聯社）
美國總統川普17日在白宮外交接待室向全國發表演說。（美聯社）

華爾街日報報導，美國憲法學者兼律師德蕭維茲（Alan Dershowitz）正撰寫一本書，探討美國總統川普是否能在憲法框架下三度執政。川普16日收下書的初稿，並與德蕭維茲討論。德蕭維茲17日受訪時表示，他已告訴川普，憲法在這個問題上並不明確。

美國憲法第22修正案規定，任何人不得當選總統職位超過兩次，但川普及其政府一再拋出2028年再度參選的暗示，德蕭維茲則在預計2026年出版的新書「川普總統是否能合憲第三度執政？」（Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term）中，列舉多種不同情境下可能第三度執政的情形。

德蕭維茲表示，他在白宮橢圓形辦公室與川普會面時，將書稿交給對方。據他轉述，川普表示自己打算閱讀，並詢問他對第三任期問題的結論。曾在川普第一任期遭國會彈劾時擔任辯護律師的德蕭維茲表示：「我說，總統是否能擔任第三任期仍不明確，法律上是否允許也不清楚。」

根據德蕭維茲的說法，兩人討論完書籍主題後，川普微笑了一下，隨即將話題轉往其他議題。他表示，川普「把這當成一個有趣的思想性問題」，但也強調：「我是否認為他會競選第三任期？不，我不認為他會競選第三任期。」

川普10月受訪時曾表示，憲法「相當清楚」規定他「不能再參選」。Axios報導，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）透過電郵表示：「從未有任何一屆政府，能在不到一年的時間內，取得像川普政府這麼多的成就。」她並補充指出：「如果川普總統能在位更久，美國人民將會非常幸運。」

此外，白宮幕僚長威爾斯則在日前出版的「浮華世界」專訪中指出，川普「知道他不能再參選」，但也表示川普「玩得很開心」，因為他知道自己的發言「把很多人逼瘋了」。

川普 白宮 華爾街

上一則

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

下一則

重啟溝通信號 美中軍方本周華府會談 川普回任後首次

延伸閱讀

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出
川普金卡對中國富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空

川普金卡對中國富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空
關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元
川普演講18分鐘 緊湊風格與以往長篇大論迥異

川普演講18分鐘 緊湊風格與以往長篇大論迥異

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

2025-12-16 18:51

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」