眾院閉門作證 前特檢史密斯：掌握川普共謀推翻大選證據

編譯盧炯燊／綜合報導
前司法部特檢官史密斯17日抵達國會，在眾院司法委員會上不公開作證，說明調查川普總統有關事項。(美聯社)
前司法部特檢官史密斯17日抵達國會，在眾院司法委員會上不公開作證，說明調查川普總統有關事項。(美聯社)

負責調查總統川普2020年干預大選案及處理機密文件不當的時任特別檢察官史密斯(Jack Smith) ，17日在國會眾院司法委員會閉門聽證會上，直指他的調查團隊「掌握了超出合理懷疑的證據」，證明川普串謀推翻2020年大選結果。

根據美聯社取得的閉門聆訊消息，史密斯還表示，他的調查團隊也掌握了「強有力的證據」，證明川普在他的佛州海湖莊園內，存放首個任期內的機密文件，並且阻撓政府追回這些文件，違反法律。

史密斯向委員會強調他在調查過程中所做出的決定，「並未考慮川普總統的政治關係、活動、信仰或他是否參加2024年大選。我們採取的行動是基於事實及法律的要求，這正是我早期擔任檢察官時所學到的教訓」。

他又說，如果今天若有人問他會否「基於同樣的事實起訴前總統」，他會毫不猶豫地回答「會」，無論這位前總統是共和黨人還是民主黨人。

史密斯於2022年獲司法部任命調查川普試圖推翻2020年敗選結果，以及在海湖莊園放置機密文件。兩項調查最終決定刑事檢控川普，但川普去年當選總統後，司法部撤銷檢控，理由是不能起訴在任總統。這次聽證會也讓兩黨議員首次有機會就兩項調查質詢史密斯。

目前由共和黨人主導的眾議院司法委員會，正調查共和黨指前總統拜登執政期間專門針對川普，傳召史密斯作證是調查的一部分。

傳票是在一個多月前發出，史密斯同意配合之餘更主動要求舉行公開聽證會，但為共和黨人拒絕，儘管川普也表態支持舉行公開聽證會的想法。

多位出席閉門聽證的民主黨人表示，他們能夠理解共和黨人為何不願公開聽證會，因為史密斯的證詞對川普不利。

委員會的最高階民主黨人、馬里蘭州的拉斯金(Jamie Raskin)指出，如果讓史密斯公開作證，對川普以及他所有參與國會暴亂的親信來說，都將是毀滅性的打擊。

史密斯的律師說，在面對川普政府當前的打擊報復浪潮下，他的作證展現了巨大的勇氣。

司法委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）告訴記者：「我們了解到一些有趣的事情。」他拒絕透露討論的內容，但重申了他對相關調查的立場，「那是出於政治」。

川普 共和黨 民主黨

