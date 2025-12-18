全美第1州 內布拉斯加州明年領白卡須工作 影響3萬人

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
內布拉斯加州州長皮倫17日宣布，將要求「白卡」的部分參保人必須工作；成為全美第一個實施的州。(美聯社)
內布拉斯加州即將成為全美第一州，根據川普總統去年簽署的法案，對俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)部分參保人實施新工作要求。該州共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)17日宣布，新工作要求將於明年5月1日生效，可能影響約3萬名收入略高於傳統白卡受益人、屬於擴大納保範圍的民眾。

皮倫表示，「我們不是要把所有人趕出門，而是要確保每個有勞動力的州民融入社區」。

川普7月簽署的「又大又美法」要求各州確保大多數白卡受益人在2027年前就業，並允許各州選擇提前實施。該法規定19歲至64歲享有白卡福利者，須每月工作或從事社區服務至少80小時，或至少以半日制在校學習，才能持續獲得白卡福利。

這項新工作要求，僅適用於透過擴大納保取得白卡福利者，他們的收入略高於收入上限。前總統歐巴馬2010年實施歐記健保以來，已有40州和哥倫比亞特區選擇擴大白卡納保範圍。

內布拉斯加州截至5月止，共有34萬6000名州民參加白卡計畫，其中約7萬2000人屬於擴大納保群體。

部分族群將豁免新工作要求，其中包括殘疾退伍軍人、孕婦、14歲以下受扶養兒童或殘疾人士的父母和監護人、近期刑滿釋放者、無家可歸者及正在接受戒癮治療者。各州也可以選擇為部分人口提供短期困難補助。

所有因白卡擴大納保而符合資格的受益人，必須至少每六個月提交一次文件，證明自己合乎規定；未能提交者將失去白卡資格。

隨著各州立法會議將於明年1月左右召開，何時及如何實施新工作要求，可能成為全國各州長和州議員關注焦點。

這項新政策預計將導致部分人失去白卡資格。無黨派國會預算處(Congressional Budget Office)估計，新規定將在十年內減少3260億元白卡支出；但2027年起，每年將有450萬人因此失去白卡。

目前全國約有7700萬名白卡受益人。由於大多數有工作能力的白卡受益人已就業，預計這項政策不會提高就業率。

