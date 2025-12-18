搶美國勞工飯碗…共和黨議員：應全面禁止H-1B簽證

32--共和黨德州聯邦眾議員杜因表示，H-1B工作簽證應該全面禁止。(路透)

共和黨 德州聯邦眾議員杜因(Beth Van Duyne)16日接受接受保守派名嘴班尼‧強生(Benny Johnson)訪問時說，為了配合移民制度大幅改革，H-1B工作簽證 應該全面禁止。她說，像H-1B等簽證計畫衍生「始料未及的後果」(unintended consequences)，政治人物一直未能考慮周全。

杜因受訪時說，改革H-1B工作簽證有兩種作法，一種作法是現在就全面喊停，直到確實釐清計畫遭到濫用的程度究竟有多少，另一種作法是重新制定計畫(redone)，以便讓H-1B簽證不復存在。

她說，總而言之，H-1B簽證就是「不能再以現行方式持續下去」，因為美國勞工顯然受到傷害。

H-1B工作簽證計畫成立於1990年代，允許美國企業短期聘用外籍勞工出任特殊專業職務。川普總統曾為H-1B簽證辯護，認為計畫有助於解決美國本土人才不足的問題，但川普政府對於簽證條件祭出限縮，9月間宣布H-1B簽證加收10萬申請費的新規。

新聞周刊17日報導，數名共和黨國會議員已經要求或以提案要求逐漸淘汰H-1B簽證，不顧輿論聲浪警告如此措施將對社區以及高度仰賴H-1B的企業造成傷害。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)上個月便表示，將提案以積極手段分階段廢除H-1B簽證，不再讓美國勞工就業遭到大量取代。

根據估計，2025年初大約有73萬名H-1B簽證持有人在美生活，過去幾年透過H-1B簽證聘用外籍勞工的大多是大型科技公司，例如亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)母公司Meta、微軟公司(Microsoft)等。不過，H-1B簽證遭到批評偏坦大型企業、打壓本土勞工工資、美國勞工就業機會被搶走。

移民倡議機構FWD.US指出，H-1B簽證持有人每年為美國經濟貢獻860億元，總共繳納稅金約350億元。