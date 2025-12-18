我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

搶美國勞工飯碗…共和黨議員：應全面禁止H-1B簽證

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
32--共和黨德州聯邦眾議員杜因表示，H-1B工作簽證應該全面禁止。(路透)
32--共和黨德州聯邦眾議員杜因表示，H-1B工作簽證應該全面禁止。(路透)

共和黨德州聯邦眾議員杜因(Beth Van Duyne)16日接受接受保守派名嘴班尼‧強生(Benny Johnson)訪問時說，為了配合移民制度大幅改革，H-1B工作簽證應該全面禁止。她說，像H-1B等簽證計畫衍生「始料未及的後果」(unintended consequences)，政治人物一直未能考慮周全。

杜因受訪時說，改革H-1B工作簽證有兩種作法，一種作法是現在就全面喊停，直到確實釐清計畫遭到濫用的程度究竟有多少，另一種作法是重新制定計畫(redone)，以便讓H-1B簽證不復存在。

她說，總而言之，H-1B簽證就是「不能再以現行方式持續下去」，因為美國勞工顯然受到傷害。

H-1B工作簽證計畫成立於1990年代，允許美國企業短期聘用外籍勞工出任特殊專業職務。川普總統曾為H-1B簽證辯護，認為計畫有助於解決美國本土人才不足的問題，但川普政府對於簽證條件祭出限縮，9月間宣布H-1B簽證加收10萬申請費的新規。

新聞周刊17日報導，數名共和黨國會議員已經要求或以提案要求逐漸淘汰H-1B簽證，不顧輿論聲浪警告如此措施將對社區以及高度仰賴H-1B的企業造成傷害。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)上個月便表示，將提案以積極手段分階段廢除H-1B簽證，不再讓美國勞工就業遭到大量取代。

根據估計，2025年初大約有73萬名H-1B簽證持有人在美生活，過去幾年透過H-1B簽證聘用外籍勞工的大多是大型科技公司，例如亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)母公司Meta、微軟公司(Microsoft)等。不過，H-1B簽證遭到批評偏坦大型企業、打壓本土勞工工資、美國勞工就業機會被搶走。

移民倡議機構FWD.US指出，H-1B簽證持有人每年為美國經濟貢獻860億元，總共繳納稅金約350億元。

工作簽證 H-1B 共和黨

上一則

全美第1州 內布拉斯加州明年領白卡須工作 影響3萬人

下一則

眾院閉門作證 前特檢史密斯：掌握川普共謀推翻大選證據

延伸閱讀

英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅

英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府

10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府
加拿大挖H-1B人才 砸12億推「快速通道」

加拿大挖H-1B人才 砸12億推「快速通道」

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

2025-12-16 18:51

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」