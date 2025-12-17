威爾斯指邦迪處理淫魔案「完全搞砸」 證實川普在檔案中

川普總統（右）曾形容威爾斯（左）是「冰娘子」，沒想到媒體報出威爾斯對眾人的評論，一時成為華府火熱話題。（美聯社）

根據「浮華世界」雜誌(Vanity Fair)16日人物特寫報導，白宮 幕僚長威爾斯(Susie Wiles)受訪時說，司法部長邦迪(Pam Bondi)處理「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案事件「完全搞砸」(completely whiffed)，今年稍早提供資料夾給一群網紅，其中卻沒有艾普斯坦案的新消息，導致川普 基本盤要求公布機密檔案的聲浪更加升高。威爾斯在訪問中證實川普總統有出現在艾普斯坦檔案裡，但川普沒做任何傷天害理的事。

今年2月，邦迪在白宮把標註「艾普斯坦檔案：第一階段」(The Epstein Files: Phase I)的資料夾發給一群保守派網紅。網紅拿到資料夾後接受媒體拍照。不過，資料夾裡沒有新訊息，只有艾普斯坦電話簿與聯絡對象資料，地址部分經過塗黑處理。

威爾斯說，邦迪並沒有意識到發放資料的網紅都是對艾普斯坦案極為關注，是經過挑選之後的特定群體，「我覺得她完全搞砸」。威爾斯說，邦迪先提供無關緊要的資料夾給網紅，然後又說有所謂的證人名單或客戶名單在她辦公桌上，「其實根本沒有客戶名單，她桌上絕對不可能有什麼名單」。

威爾斯在訪問中證實川普有出現艾普斯坦檔案裡，「我們知道他在檔案裡，但他不是因為做了任何傷天害理的事而出現在檔案裡」。她表示，川普搭過艾普斯坦專機，因此在乘客名單上，「他們都是一群年輕的單身人士，若用已經過時的詞彙來描述，就是一群年輕、單身的花花公子(playboys)在一起」。

威爾斯同時批評邦迪與司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)把艾普斯坦生前的名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)移到戒備層級中等的監獄。麥斯威爾遭控仲介未成年少女賣淫之後，被判處20年有期徒刑。