川普維護威爾斯 承認自己有酒鬼性格「我講過很多次」

威爾斯向來以冷靜寡言著稱，她眼中的川普總統是有仇必報的酒鬼性格。（路透）

白宮 幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)接受「浮華世界」雜誌(Vanity Fair)人物特寫系列訪問時，形容川普 總統「有酒鬼的性格」(has an alcoholic's personality)。川普16日接受紐約郵報訪問時認同威爾斯看法，承認自己確有「酒鬼性格」，同時信任威爾斯繼續任幕僚長。

川普說：「我不喝酒，這點大家都知道，但我常說，如果我有喝酒，我很可能變成酒鬼。我自己講過非常多次。這是一種控制欲非常強的個性。」

他表示，很慶幸自己並不喝酒，否則很可能變成占有欲強且沉溺成癮的人格，「以前我就講過很多次」。

威爾斯說，川普個性與她的父親很像。威爾斯的父親薩默羅爾(Pat Summerall)就是酒鬼，曾任國家美式足球聯盟(NFL)播報員，後來戒酒，2013年過世之前有21年滴酒不沾。

川普的兄長佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)酗酒成癮導致健康惡化，1981年心臟病過世，享年42歲。

白宮並未質疑威爾斯說法的準確性，但主張相關言論被斷章取義，並稱文章未納入其他讚揚政府的評論。

「我沒有讀那篇文章，我也不看『浮華世界』——但她的工作表現非常出色，」川普對華盛頓郵報表示。「不過，根據我聽到的說法，報導裡面的事實是錯的，而那名採訪者非常誤導，是刻意誤導的。」

威爾斯在訪問中形容副總統范斯 「十年來一直是陰謀論主義者( conspiracy theorist)」，而且范斯本來是「絕不挺川」(Never Trumper)路線的共和黨員，曾經批評川普，後來則因為「政治因素」變成支持川普。

威爾斯說，范斯如果有意問鼎2028年大選，可望獲得共和黨提名為總統候選人，屆時她將是率先力挺范斯的第一波支持者之一。

范斯16日在賓州艾倫鎮(Allentown)發表演說後回答媒體提問表示：「有時候我是陰謀論主義者，但我只相信真實的陰謀論。」他說，自己跟威爾斯長久以來不管在私下或公開談話都常拿這點開玩笑。

他表示，威爾斯是效率極佳的白宮幕僚，一直都是川普的忠實助理，不會對川普說一套卻在背後做一套，或在川普背後搞破壞，「這就是你想要的助理，因為美國人民並不是投票選助理，他們是投票選出美國總統」。

范斯指出，雖然會跟威爾斯意見不同，但她從來不曾背叛川普。