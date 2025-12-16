川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

華盛頓郵報報導，美國政府於當地時間16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主；目前尚未公布新措施的具體生效日期。美政府今年6月已針對19個國家祭出全面與部分入境限制，目前美國旅遊限制已增至超過30多國，此舉凸顯華府進一步收緊入境移民政策。

根據公告，新增被全面禁止入境美國的國家包括布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹與敘利亞 ；此外，持有巴勒斯坦自治政府核發旅行證件的人士，也被納入全面旅行限制之列。

同時，美國政府將另外15個國家列入部分入境限制名單，分別為安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞伊斯蘭共和國、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞與辛巴威。

不過，已持有美國簽證者、合法永久居民，以及持有特定簽證類別的人士，例如外交人員或運動員，或經認定入境符合美國國家利益者，均不受此次新限制影響。

川普 政府在聲明中指出，多數遭列管國家存在「普遍貪腐、民事文件造假或不可靠，以及刑事紀錄不足」等問題，導致美方在進行入境審查時面臨困難。

政府同時表示，部分國家出現高比例逾期居留情形，或拒絕接回遭美國遣返的本國公民，另有些國家因政局不穩或政府控制力不足，使身分審查與安全篩檢更加困難。聲明強調，此次擴大限制同時基於移民執法、外交政策與國家安全等考量。

今年6月，美國政府已宣布對12個國家實施全面入境禁令，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門；並對蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉等7國採取較嚴格的入境限制措施。