我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪被捕 伊朗家屬擔憂傷勢

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

白宮幕僚長專訪說漏嘴？川普有酒鬼性格、趁機復仇

記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮幕僚長威爾斯。(美聯社)
白宮幕僚長威爾斯。(美聯社)

「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌16日刊登白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的人物特寫，威爾斯除了在文中形容美國總統川普有「有酒鬼的性格」（has an alcoholic's personality），也暗示川普這一任總統是場「復仇之旅」，指川普會把握住復仇的機會。

不過威爾斯16日也在X平台上發文說，報導內容刪減了很多背景，指報導的目的是為了呈現出對川普政府負面的敘事。

「浮華世界」雜誌16日刊登威爾斯的人物特寫，雖然川普是滴酒不沾的人，但威爾斯形容川普有「有酒鬼的性格」，引發爭議。

CNN報導指出，川普16日在接受紐約郵報訪問時幫威爾斯說話，表達對報導準確性的不信任，也對這樣的形容有部分認可，指他確實有「占有慾強、易上癮」（possessive and addictive）的人格特質。

川普說，他沒有讀那篇報導，他也不讀浮華世界，並肯定威爾斯的表現。

威爾斯16日則在X平台上發文表示，報導省略了很多重要的背景；她讀完之後認為說，報導的目的是為了呈現出川普政府過度混亂且負面的敘事。

威爾斯表示，川普政府在過去11個月來的政績已經超越很多執政八年的總統，並表示，這些障礙都不會阻擋川普政府不懈追求讓美國再次偉大。

CNN報導指出，雖然威爾斯在文中表示，她不認為川普展開復仇之旅，但她在浮華世界的訪問中表示，川普曾經承諾他會花90天來「緩解疼痛」（sore settling），威爾斯也說部分案例看起來像是復仇，偶爾也會有這樣的元素。

針對企圖起訴前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）的部分，威爾斯也說，她不認為川普起床就想到復仇，但一旦有機會，川普會把握住機會。

川普 白宮 FBI

上一則

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

延伸閱讀

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭
浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲

浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
川普加入AI人才戰 聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

川普加入AI人才戰 聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友