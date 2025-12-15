川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億
紐約時報報導，川普總統15日宣布對英國廣播公司（BBC）提告兩項罪名，指控BBC紀錄片惡意剪輯為誹謗，合計求償100億美元。BBC尚未回應置評。
根據邁阿密聯邦法院訴狀，川普指控BBC誹謗，且違反佛州「欺罔與不公平貿易行為」（Deceptive and Unfair Trade Practices Act），兩項指控分別求償50億美元。
川普法律團隊聲明：「曾經備受尊敬、如今聲名掃地的BBC，刻意、惡意且欺騙性竄改川普總統講話內容，企圖公然干預2024年總統大選，構成對川普總統的誹謗。」
BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）11月初被每日電訊報揭露，在2024年紀錄片「川普：第二次機會？」中，剪輯川普2021年1月6日國會演講時移花接木，將相差近一小時的片段剪在一起，營造川普煽動2021年國會暴動的印象。
BBC總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）當時雙雙引咎請辭。
訴狀也援引BBC內部審查結果，認定「一連串事件顯示公司的報導存在嚴重偏見」。
川普先前就曾威脅對BBC提告，當時BBC聲明表示遺憾，「但強烈不同意這構成誹謗」。
