白俄釋放123名囚犯 諾貝爾獎得主靠美「交換條件」重獲自由

編譯中心／綜合報導
2022年諾貝爾和平獎共同得主畢亞利亞茨基，13日獲得白俄羅斯釋放。（美聯社）
2022年諾貝爾和平獎共同得主畢亞利亞茨基，13日獲得白俄羅斯釋放。（美聯社）

川普總統斡旋下，白俄羅斯13日釋放123名政治犯，其中包括獲得2022年諾貝爾和平獎的政治犯畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），這也是川普和白俄總統魯卡申柯協商以來，白俄最大規模的釋囚，美國則同意解除對白俄羅斯鉀肥的出口制裁。

路透報導，白俄是全球主要的鉀肥生產國。

畢亞利亞茨基是一名人權鬥士，自2021年7月起就一直被白俄當局關押。獲釋的還有白俄反對派人士柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava），她是2020年抗議魯卡申柯的大規模示威活動領袖之一。

官員稱，獲釋的囚犯中有9人離開白俄羅斯前往立陶宛，114人被送往烏克蘭。

路透報導，畢亞利亞茨基是2022年諾貝爾和平獎的共同獲獎者，他是一名人權運動者，在被以政治犯關押之前，他曾為政治犯爭取權益多年。他自2021年7月以來一直被監禁。

路透報導，與上次公開露面相比，畢亞利亞茨基明顯老了不少。抵達美國駐立陶宛大使館時，他與流亡反對派領袖齊哈努斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）擁抱，臉上露出了笑容。

畢亞利亞茨基告訴路透，前一天晚上他睡在監獄的床上，房間裡有近40個人，他還在努力適應獲得自由的感覺。

他說，他和他的同伴們為之贏得諾貝爾獎的人權鬥爭目標，至今仍未實現。

畢亞利亞茨基表示，「還有成千上萬的人仍身陷囹圄，我們還要繼續奮鬥。」這是獲得和平獎後首次對外講話。

挪威諾貝爾委員會對他的獲釋表示「深感欣慰和真誠喜悅」。

美國發布聲明指出，美國總統川普的特使與白俄羅斯總統魯卡申柯進行為期兩天會談後，魯卡申柯今天釋放123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基。

這是川普（Donald Trump）政府今年跟魯卡申柯（Alexander Lukashenko）展開對話以來，白俄最大規模的釋囚。

另一名被釋放的反對派柯列斯尼可娃，2020年領導大規模反魯卡申科抗議活動，她獲釋後前往烏克蘭。

白俄羅斯反對派領袖柯列斯妮可娃（中）也在被釋放的政治犯當中，她在車上比出招牌的愛...
白俄羅斯反對派領袖柯列斯妮可娃（中）也在被釋放的政治犯當中，她在車上比出招牌的愛心手勢。（路透）

路透報導，她在烏克蘭Telegram頻道Khochu Zhit發布的影片中說，「有種難以置信的幸福感，親眼見到自己所愛的人，擁抱他們，並意識到我們現在都是自由的人。看到我人生中第一個自由的日落，真是太令人高興。」

柯列斯尼可娃的妹妹塔霍米奇告訴路透社，她一直擔心姐姐可能會拒絕離開白俄羅斯，並準備嘗試說服她。

白俄羅斯 諾貝爾獎 川普

