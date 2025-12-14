美攔截駛往伊朗貨輪 運了來自中國武器零件

我的頻道

編譯中心／綜合報導
美國官員表示，美國特種作戰小組上個月在印度洋查獲從中國運往伊朗的軍事相關物品。這是近年來美軍首次攔截運往伊朗的中國貨物，但船隻名稱和船東身分尚無法確定。

根據華爾街日報與路透報導，這起罕見的海上攔截，目的在阻止伊朗重建軍武。此舉凸顯美國總統川普政府在海上以強硬手段因應敵對勢力，這種策略在過去鮮少使用。

據官員和另一名知情人士透露，美國一直在追蹤這批貨物。這艘船位於斯里蘭卡海岸數百英里處，行動人員登船沒收貨物，然後放行。

這次突襲是五角大廈為阻止伊朗祕密購買軍事物資所採取的行動，先前並未對外公布。今年6月，以色列與美國曾在為期12天的衝突中，重創伊朗核子和飛彈設施。

負責此行動的美國印太司令部拒絕置評；伊朗和中國外交部發言人也未回覆置評請求。

官員表示，這批貨物包含可能用於伊朗常規武器的零件；他並補充說，被扣押的零件是軍民兩用物品，它們已被銷毀。

伊朗官員表示，因擔心與以色列再次發生衝突，他們正加倍努力重建彈道飛彈戰力。伊朗與美國就其備受爭議的核計劃所進行的談判因戰事中斷後，目前尚未恢復。

這次罕見地查獲運往伊朗的軍事相關技術，正值聯合國9月下旬重新對伊朗武器貿易實施禁令之際。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）向來倡導對伊朗實施更嚴厲的制裁。此基金會的伊朗計畫主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）表示，「中國對非法技術出口保持寬鬆態度，實際上是在協助伊朗的彈道飛彈計畫。」

伊朗 彈道飛彈 以色列

