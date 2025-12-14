我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

川普才說「他們同意停火」 泰續炸柬邊境 還嗆：無須聽任何人命令

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普總統的調停下，泰國和柬埔寨曾獲致短暫的停火協議，但日前戰火再起，外界觀察川普用關稅施壓是否有效。圖為罹難者家屬。（路透）
在川普總統的調停下，泰國和柬埔寨曾獲致短暫的停火協議，但日前戰火再起，外界觀察川普用關稅施壓是否有效。圖為罹難者家屬。（路透）

截至13日，泰柬新一波邊境衝突已滿一周。美國總統川普12日和泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話後，同日在自創社媒真實社群寫道，「他們今晚已同意全面停火」。然而泰國看守總理阿努廷13日表示，泰方尚未與柬方達成停火協議，泰軍將會持續在兩國主權有爭議的邊境戰鬥。

川普12日還在真實社群寫道，泰柬兩國領袖將「恢復我與他們簽署、在馬來西亞偉大的首相安華協助下，原本達成的和平協議；兩國都準備好和平，並持續與美國貿易」。

但柬埔寨國防部13日就在社媒X發文表示，泰國軍方當天以兩架F–16戰機對若干目標投下7枚炸彈；泰國軍機還沒停止轟炸。阿努廷13日也表明，泰國的軍事行動將持續，「今晨的行動已充分展現我方立場」。川普和中國7月居間泰柬停火，結束5天的邊境戰事。

兩國邊境7日至今的戰事，已導致至少25人喪生、逾260人受傷，其中泰國有14名軍人與7名平民死亡，柬埔寨則有4名平民死亡。兩國共約50萬人因此逃離家園。

洪馬內13日下午則說，樂見且接受由安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議。柬埔寨新聞網站「柬中時報」同日報導，根據相關安排，泰國與柬埔寨雙方將自13日晚間10時起停火。

但與此同時，阿努廷則明言當晚不會停火，泰國現在必須全力捍衛主權及人民安全，「無需聽從任何人的命令」。兩國明顯不同調。柬埔寨內政部13日聲明，泰柬邊境的全部口岸均暫停通行。

東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞表示，為了降低緊張和提高透明度，已請東協觀察團前往泰柬邊境監測。

路透以「泰柬邊境衝突考驗川普關稅外交」為題的分析寫道，兩國邊境衝突本周又再點燃，泰國已畫下一條清楚的底線，即關稅不得用於迫使其與柬埔寨講和。

泰國外長希哈薩已強調，解決泰柬邊境衝突仍應與持續的美泰貿易談判分開。新加坡國立大學（NUS）教授莊嘉穎指出，泰國政府採取的抗拒立場，是對美國總統川普打關稅牌的考驗；泰柬雙方能否就存在已久且根深蒂固的敵意和仇恨，達成一項持久的停火協議，始終令人懷疑。

為了獲得諾貝爾和平獎，1月回任的川普已在一些區域衝突從中斡旋，利用高關稅作為槓桿。例如5月印度和巴基斯坦的衝突，但新德里否認關稅對印巴最終的停火造成任何影響。

泰國 邊境 柬埔寨

上一則

美大軍壓境加勒比海 逼馬杜洛「不戰而屈」

下一則

美攔截駛往伊朗貨輪 運了來自中國武器零件

延伸閱讀

10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府

10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府
美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國

美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國
泰國總理否認川普停火說 柬埔寨關閉兩國邊界通關

泰國總理否認川普停火說 柬埔寨關閉兩國邊界通關
川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌