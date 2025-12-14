川普才說「他們同意停火」 泰續炸柬邊境 還嗆：無須聽任何人命令

在川普總統的調停下，泰國和柬埔寨曾獲致短暫的停火協議，但日前戰火再起，外界觀察川普用關稅施壓是否有效。圖為罹難者家屬。（路透）

截至13日，泰柬新一波邊境 衝突已滿一周。美國總統川普12日和泰國 看守總理阿努廷及柬埔寨 總理洪馬內通話後，同日在自創社媒真實社群寫道，「他們今晚已同意全面停火」。然而泰國看守總理阿努廷13日表示，泰方尚未與柬方達成停火協議，泰軍將會持續在兩國主權有爭議的邊境戰鬥。

川普12日還在真實社群寫道，泰柬兩國領袖將「恢復我與他們簽署、在馬來西亞偉大的首相安華協助下，原本達成的和平協議；兩國都準備好和平，並持續與美國貿易」。

但柬埔寨國防部13日就在社媒X發文表示，泰國軍方當天以兩架F–16戰機對若干目標投下7枚炸彈；泰國軍機還沒停止轟炸。阿努廷13日也表明，泰國的軍事行動將持續，「今晨的行動已充分展現我方立場」。川普和中國7月居間泰柬停火，結束5天的邊境戰事。

兩國邊境7日至今的戰事，已導致至少25人喪生、逾260人受傷，其中泰國有14名軍人與7名平民死亡，柬埔寨則有4名平民死亡。兩國共約50萬人因此逃離家園。

洪馬內13日下午則說，樂見且接受由安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議。柬埔寨新聞網站「柬中時報」同日報導，根據相關安排，泰國與柬埔寨雙方將自13日晚間10時起停火。

但與此同時，阿努廷則明言當晚不會停火，泰國現在必須全力捍衛主權及人民安全，「無需聽從任何人的命令」。兩國明顯不同調。柬埔寨內政部13日聲明，泰柬邊境的全部口岸均暫停通行。

東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞表示，為了降低緊張和提高透明度，已請東協觀察團前往泰柬邊境監測。

路透以「泰柬邊境衝突考驗川普關稅外交」為題的分析寫道，兩國邊境衝突本周又再點燃，泰國已畫下一條清楚的底線，即關稅不得用於迫使其與柬埔寨講和。

泰國外長希哈薩已強調，解決泰柬邊境衝突仍應與持續的美泰貿易談判分開。新加坡國立大學（NUS）教授莊嘉穎指出，泰國政府採取的抗拒立場，是對美國總統川普打關稅牌的考驗；泰柬雙方能否就存在已久且根深蒂固的敵意和仇恨，達成一項持久的停火協議，始終令人懷疑。

為了獲得諾貝爾和平獎，1月回任的川普已在一些區域衝突從中斡旋，利用高關稅作為槓桿。例如5月印度和巴基斯坦的衝突，但新德里否認關稅對印巴最終的停火造成任何影響。