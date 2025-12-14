美大軍壓境加勒比海 逼馬杜洛「不戰而屈」

川普 政府以「緝毒」為由，持續加強在加勒比海的軍事部署，不斷向委內瑞拉 總統馬杜洛施壓並試圖推翻其政權，華爾街 日報引述軍事專家分析，川普政府近期的軍事調動，進一步顯示它的作戰行動意圖。

華爾街日報指出，美國已在加勒比海地區部署大量兵力，包括11艘戰艦、MQ-9「死神」無人機、F-35B戰鬥機及P-8「海神」反潛巡邏機等裝備。最先進的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)及其所搭載的數十架戰機最近也加入了攻擊陣容。

軍事網站「戰區」(War Zone) 根據照片和飛行追蹤數據發現，F-35A隱形戰鬥機、EA-18G「咆哮者」電戰機、HH-60W搜救直升機及HC-130J特戰機已進駐波多黎各；可為轟炸機及戰機提供空中加油的加油機，也已部署至多明尼加，可隨時在地面攻擊行動中發揮作用。

軍事分析家向華爾街日報表示，如此龐大軍力的部署，進一步說明川普政府的行動意圖，尤其是日前扣押了一艘滿載委內瑞拉原油的油輪，顯示白宮的施壓行動可以有多條戰線，給川普總統的選項包括地面戰、電子戰乃至禁運。

英國「衛報」形容，美國在這個地區集結的軍力遠遠超過實際所需，明顯是透過強大兵力，期望在毋須動武下，逼馬杜洛不戰而屈，自動下台。

地緣分析師曾警告，若美國在委內瑞拉採取軍事行動，可能會演變成席捲整個拉丁美洲的更大規模危機，這不僅對委內瑞拉，而且對整個地區都可能是毀滅性影響。

因此美國下一步針對馬杜洛的行動，可能並非直接開戰而是透過扣押運油輪來實施石油禁運。

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)一名顧問指出，「一旦石油出口中斷，委內瑞拉就會徹底崩潰，馬杜洛自然要下台。」

委內瑞拉方面，港口官員已收到當局警告，美國很可能發動空襲。第三大城市瓦倫西亞(Valencia)機場的跑道及機庫附近已部署了防空機砲，過去兩周，已經取消超過80%航班。

有關官員也透露，為了做好準備，目前船舶航運幾乎完全停止，至少有十幾艘貨櫃船及運油輪已改變航向。