我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

EB-5門檻僅80萬 投資者選「川普金卡」非最符成本效益

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統10日宣布「川普金卡」簽證計畫上線，外國自然人只要花100萬美元便能取得綠卡，有機會加速入籍成為美國公民。(路透)
川普總統10日宣布「川普金卡」簽證計畫上線，外國自然人只要花100萬美元便能取得綠卡，有機會加速入籍成為美國公民。(路透)

川普總統10日宣布「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證計畫上網，個人申請要捐款100萬元給財政部，企業擔保的申請人捐款額度200萬，申請時都要繳交1萬5000元手續費，外國人花100萬便能購買永久居留權，有機會加速入籍成為美國公民。川普說，金卡計畫收入將對財政部國庫與美國帶來正面效益。雅虎財經新聞(Yahoo Finance)11日報導，專家對於計畫是否對美國經濟帶來幫助抱持懷疑，對外國投資人來說也不是最符合成本效益的選擇。

根據EB-5移民投資簽證計畫現行規定，如果在高失業地區投資，最低投資額為80萬元。相較之下，申請「川普金卡」個人花費要100萬元。

資產管理與移民投資公司「頂尖資本」(Apex Capital Partners)創辦人卡茲(Nuri Katz)指出，目前大約有4000人申請80萬元的綠卡計畫，如果相同人數願意付100萬元購買「川普金卡」，財政部每年收入大約增加40億，「對於美國政府來說，這只是四捨五入的誤差而已，根本無法減少國債赤字，而政府推出計畫則聲稱能降低國債」。

卡茲指出，金卡計畫能否對美國經濟帶來助益，令人懷疑。

專門從事投資移民的亞利桑納州史考特岱爾(Scottsdale)「環球律師事務所」(Global Practice)創辦人波魯克丁(Natalia Polukhtin)說，「川普金卡」與EB-5移民投資簽證計畫最大差別在於兩個關鍵，第一是金卡申請人貢獻的資金並不是投資，而是一筆給美國經濟「不可退還的捐款」(nonrefundable donation)，第二則是金卡計畫與EB-5不同，並沒有要求把資金投入任何特定企業或產業，也沒有義務要為美國勞工創造任何就業機會。

EB-5計畫旨在刺激美國經濟成長，外國投資人如果對美國商業企業做出必要投資，為符合資格的美國勞工創造創造或保留十個全職的永久工作崗位，申請者本人與配偶、未滿21歲以下子女便可以申請永久居留權。

川普金卡 移民 財政部

上一則

民調：52%不認同川普處理醜聞方式 62%認政府掩蓋真相

下一則

學者：憲法第14修正案關鍵5個字 將決定出生公民權命運

延伸閱讀

奧利奧零糖版明年全美開賣 告別熱量炸彈吃出健康風

奧利奧零糖版明年全美開賣 告別熱量炸彈吃出健康風
華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」
古巴譴責美軍「搶劫」委內瑞拉油輪 加劇對古經濟戰爭

古巴譴責美軍「搶劫」委內瑞拉油輪 加劇對古經濟戰爭
川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控