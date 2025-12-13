淫魔檔案照19張曝光 川普有4張 還有「我超大」保險套

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片顯示川普兩旁有六名女性，她們的臉部都被遮住。(路透)
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片顯示川普兩旁有六名女性，她們的臉部都被遮住。(路透)

眾院監督委員會民主黨人12日最新公布了19張已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前與川普總統、前總統柯林頓、導演伍迪艾倫、微軟共同創辦人比爾·蓋茲、英王查理三世弟弟安德魯和川普前策士史帝夫·巴農等名人合影的照片。這些照片還展示了一些露骨的性愛玩具，但拍攝地點和日期不詳。

每日郵報(Daily Mail)報導，艾普斯坦遺產管理人向眾院監督委員會提供了9萬5000張照片，民主黨人選擇性地公布其中19張，部分照片人物臉部被刻意遮蓋。這些照片並未牽涉艾普斯坦生前所涉犯行。民主黨人搶先公開這些照片，顯然與司法部被強制要求於12月19日之前公布所有調查紀錄有關。

已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片有前總統柯林頓(中)。(路...
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片有前總統柯林頓(中)。(路透)

民主黨人公開的照片中，川普出現三次。一張照片顯示川普左右兩旁有六名女性，她們的臉部被遮住。第二張照片則是川普與一名臉部被遮住的女子似乎坐在飛機上。還有一張是川普與艾普斯坦在不知名社交聚會的合照。

已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片有導演伍迪艾倫(右)。(路...
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片有導演伍迪艾倫(右)。(路透)

另有一張照片出現一落印有川普漫畫頭像和印有「我超大」(I'm HUUUUGE!)字眼的保險套，旁邊有個牌子手寫著「川普保險套，4.50元」。

*請用 已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片出現一落印有川普...
*請用 已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片出現一落印有川普漫畫頭像和印有「我超大」(I'm HUUUUGE!)字眼的保險套，有個牌子手寫著「川普保險套，4.50元」。(路透)

眾院監督委員會首席民主黨議員加西亞(Robert Garcia)說：「這些令人不安的照片，引發更多有關艾普斯坦與世上最具權勢者之間關係的疑雲。在真相大白以前，我們絕不罷休。」

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)則說，「眾院民主黨人再次選擇性發布一些精心挑選、隨意塗改的照片，試圖捏造事實」、「川普政府為艾普斯坦受害者所做的一切，遠超過民主黨人所為。川普政府多次呼籲提高透明度，已公布數千頁文件，並呼籲進一步調查艾普斯坦的民主黨友人」。

共和黨領導的眾院監督委員會發言人指責加西亞等民主黨人「斷章取義」，「我們收到了超過9萬5000張照片，民主黨人只公布了其中寥寥幾張。民主黨人專挑川普總統的騙局，已被徹底揭穿」。

川普11月簽署生效的「艾普斯坦檔案透明法」強制司法部在12月19日前公布所有調查紀錄。

艾普斯坦於2019年7月被控性販運罪，隔月在曼哈頓監獄候審期間被發現死亡，後被判定為自殺。

