民調：52%不認同川普處理醜聞方式 62%認政府掩蓋真相

編譯尤寶琪／綜合報導
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片是川普與一名臉部被遮住的女子似乎坐在飛機上。(路透)
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片是川普與一名臉部被遮住的女子似乎坐在飛機上。(路透)

據路透／易普索(Reuters／Ipsos)最新民調，儘管川普總統正不斷地在鞏固其核心共和黨人的支持，但美國人對川普處理艾普斯坦(Jeffrey Epstein)醜聞的方式，仍深表懷疑；而川普這些共和黨支持者長期以來都很關注此案。

這項於12月3日至8日期間對4434名美國人進行的網路民調結果顯示，大多數美國人認為川普政府正在掩蓋有關這位已故性侵犯者的信息，包括他2019年的死亡以及他與權貴階層的關係；這些民眾也不相信，以川普在幾十年前和艾普斯坦還是好朋友的關係，對艾普斯坦涉嫌販賣少女一事會毫不知情。

民調顯示，僅23%的受訪者，認同川普處理醜聞的方式，有52%的受訪民眾表示不認同。

但同時，他似乎正在慢慢的消除支持者對此的擔憂；有53%的受訪共和黨人表示認可他處理此醜聞的方式，高於11月的44%；但這仍然遠低於川普在共和黨人中的85%整體支持率。

這點可能很至關重要，因為川普2025年重返白宮之前就在煽動有關艾普斯坦的陰謀論，而他一些重要支持者，則是指責川普政府試圖掩蓋真相。

已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片是浴缸裡的艾普斯坦。(美聯...
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片是浴缸裡的艾普斯坦。(美聯社)

根據民調結果，有約62%的受訪者(包括了56%的共和黨人)表示，他們相信政府隱瞞了關於艾普斯坦的死亡資訊；這位面臨聯邦性販賣指控的富豪，在2019年於曼哈頓監獄中死亡，最後死因判定為輕生。

同時，有高達70%的受訪民眾(包括62%的共和黨人)認為，政府隱瞞了可能參與了艾普斯坦所涉嫌的少女性販賣活動的人士訊息。

只有18%的受訪者認為，在艾普斯坦罪行被公開之前，川普是有可能並不知情的；在共和黨中相信川普不知情的人則有34%。

國會的共和黨和民主黨人在11月就無視了川普的意願，通過一項法律，要求司法部(Justice Department)在12月19日前，公布對艾普斯坦長期調查的相關文件。

川普表示，他不知情艾普斯坦的所作所為，聲稱兩人在艾普斯坦於2008年承認引誘未成年人賣淫的州級指控之前就已經斷絕了朋友關係。

已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片顯示微軟共同創辦人比爾·蓋...
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片顯示微軟共同創辦人比爾·蓋茲與英王查理三世弟弟安德魯。(路透)

