川普上任周年要遣返百萬人 國安部1.4億買6波音機當專機

記者顏伶如／綜合報導
2024年8月，非法移民戴著手銬和識別手環，在巴拿馬登機被遣返回厄瓜多。國安部砸1.4億買客機，成立遣返專機團隊。(美聯社)
華盛頓郵報10日獨家報導，國土安全部最近簽訂規模將近1億4000萬元合約，將購買六架波音(Boeing)737客機做為遣返非法移民專機，建立專機團隊的經費則來自國會為大規模遣返計畫提供的追加預算。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)長期以來是靠租用專機執行遣返任務，知情官員說，國會在「又大又美法」當中為未來四年通過1700億邊境與移民政策經費，讓川普政府擁有更充裕資金可以加強移民查緝，希望達成川普總統上台第一年遣返100萬人的目標。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)先前便說，希望ICE能夠擁有自己的遣返專機。華爾街日報先前報導，諾姆與資深顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)下令ICE官員向精神航空公司(Spirit Airlines)購買架波音737飛機做為遣返專機以及部長專機，不過因為飛機所有權並不屬於精神航空，採購計畫後來不了了之。

華盛頓郵報報導，國土安全部的合約是與2024年成立的代達羅斯航空(Daedalus Aviation)簽訂。

曾任歐巴馬政府移民和海關執法局代理局長的桑威格(John Sandweg)說，這筆採購案反映了如令ICE擁有經費相當可觀，但如果維持目前的運作方式，可能更符合成本效率考量。

桑威格指出，與已經擁有飛機團隊的公司簽訂合作契約其實比較簡單，「購買飛機的動作讓我感到意外，因為政府想要達成的目標，大致都可以透過包機方式完成」。

一名前國土安全部官員匿名受訪時說，購買飛機除了可以增加遣返人數之外，還可以用來在國內各個拘留中心之間擴大載運遭押移民。官員說，過去幾任政府也曾考慮自行購買飛機，不過因為成本昂貴、運作程序複雜，加上機隊維修與機組人員等因素而作罷。

根據非營利移民權益倡議團體「人權第一」(Human Rights First)統計報告，從川普今年1月20日就職到10月31日為止，美國政府總共出動1701架次的遣返班機前往77個國家。

遣返 非法移民 國土安全部

