聯準會宣布降息1碼 暗示短期可能不會再降

編譯陳韻涵／綜合報導
聯準會主席鮑爾10日宣布降息一碼，美股大漲，再創新高。（路透）
聯準會主席鮑爾10日宣布降息一碼，美股大漲，再創新高。（路透）

聯準會(Fed)10日一如預期宣布降息一碼(0.25個百分點)，將基準利率調降至3.5%至3.75%區間，創下近三年來新低。不過，決策官員對通膨與就業兩大風險的判斷出現罕見分歧，未來政策方向的不確定性增加。聯準會宣布降息並暗示經濟展望穩健，短期內可能不會再次降息；美股主要指數10日收紅，道瓊上漲近500點，史坦普500指數(S&P 500)上漲46.17點，逼近10月28日創下的收盤高峰。

華爾街日報報導，聯準會本次決策會議以九票對三票通過，創下六年來反對票最多的一次紀錄。投下反對票的官員分別是理事米倫(Stephen Miran)、堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德(Jeff Schmid)和芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)，其中米倫偏好降息半碼，施密德和古斯比則支持利率按兵不動。

三人投下反對票，凸顯負責制定聯準會利率的公開市場操作委員會(FOMC)內部分歧；美聯社指出，FOMC向來以共識運作，三人投下反對票屬於罕見的高度分裂表態。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在記者會上表示，在過去兩年六度降息後，聯準會目前「處於有利位置」，可暫停動作以觀察經濟走勢。

鮑爾指出，在調整季節性與重複計算因素後，4月以來的就業成長可能略呈負值，顯示勞動市場比表面數據顯示的情況更加疲軟。

鮑爾還說明經濟學家數月來憂心的一個就業市場風險：官方統計數據可能大幅高估了近期的招聘情況。

鮑爾表示，聯準會工作人員認為，聯邦數據每個月可能多估計了多達六萬個新增就業機會。由於迄今公布的數據顯示，自4月以來經濟平均每月新增約四萬個工作，所以實際數字可能反而是每月減少約兩萬個工作。

鮑爾說，儘管勞動市場表面看來仍健康，9 月失業率僅為相對溫和的 4.4%，當月淨增 11萬9000 個工作，但是高估新增工作的疑慮，為聯準會連續第三次降息的決定提供了部分依據。

聯準會上修明年經濟成長預測，鮑爾表示，此次降息旨在避免就業放緩超出預期，並有助提升企業聘雇意願。他強調，關稅影響預料明年起逐漸消散，通膨仍可望回落至2%目標。

受到聯準會降息且表明經濟展望穩健刺激，美股主要指數勁揚，道瓊工業指數上揚497.46點或1.05%，收報48057.75點；史坦普500指數上漲46.17點或0.67%，收在6886.68點；那斯達克指數上揚77.67點或0.33%，收23654.16點；費城半導體指數揚升94.98點或1.29%，收7467.49點。

