Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力

呼聲最高的白宮首席經濟顧問哈塞特(左)。(美聯社)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)本周會議必須針對利率做出決策已經相當複雜，同一時間還上演聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)繼任人選爭奪戰。鮑爾任期明年5月截止，川普 未來幾周可能宣布鮑爾的繼任人選。替換鮑爾將是川普改革央行的最大機會，連續幾個月來，川普多次抨擊聯準會拒絕降息。

川普並不諱言首要任務是找到將立即推動降息的人選，9日再次重申降息就是對聯準會主席人選的「試金石」(litmus test)。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)目前似乎是川普最屬意的人選，長期效忠川普的哈塞特被認為出線機會最高。不過，知情人士說，尋找新任聯準會主席的過程還沒結束，川普總統與財政部長貝森特，10日開始面試 其他幾位候選人。

被列面試的人選還有：聯準會前任理事華許(Kevin Warsh)、現任聯準會理事華勒(Christopher Waller)、現任理事鮑曼(Michelle Bowman)、資產管理公司貝萊德(BlackRock)資深主管芮德(Rick Rieder)。

哈塞特9日表示，支持聯準會調降利率，未來幾個月也還有進一步降息空間。他表示，央行其實有空間做出比今年堅持一碼的更大調降幅度。他說，如果獲得任命出任聯準會主席，決策將根據自己的專業判斷，而且「總統信任我的判斷」。他也說，會堅定遵守不偏袒任何黨派。

CNBC新聞頻道報導，哈塞特可能出線的消息最近在市場遭遇某些阻力，尤其是來自靠固定收入過日子的投資人，擔心哈塞特對川普唯命是從，即使通膨反彈上升也維持低利率。

不管由誰出線掌理聯準會，都將面臨鮑爾目前遭遇的許多挑戰。舉例來說，川普迫切要求的降息，新任主席並不一定能辦得到，因為有投票權的理事之間意見嚴重分歧。主導聯準會主席遴選的財政部長貝森特(Scott Bessent)上周便說：「畢竟聯準會主席在投票時也只有一票。」