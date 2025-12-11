我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
呼聲最高的白宮首席經濟顧問哈塞特(左)。(美聯社)
呼聲最高的白宮首席經濟顧問哈塞特(左)。(美聯社)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)本周會議必須針對利率做出決策已經相當複雜，同一時間還上演聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)繼任人選爭奪戰。鮑爾任期明年5月截止，川普未來幾周可能宣布鮑爾的繼任人選。替換鮑爾將是川普改革央行的最大機會，連續幾個月來，川普多次抨擊聯準會拒絕降息。

川普並不諱言首要任務是找到將立即推動降息的人選，9日再次重申降息就是對聯準會主席人選的「試金石」(litmus test)。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)目前似乎是川普最屬意的人選，長期效忠川普的哈塞特被認為出線機會最高。不過，知情人士說，尋找新任聯準會主席的過程還沒結束，川普總統與財政部長貝森特，10日開始面試 其他幾位候選人。

被列面試的人選還有：聯準會前任理事華許(Kevin Warsh)、現任聯準會理事華勒(Christopher Waller)、現任理事鮑曼(Michelle Bowman)、資產管理公司貝萊德(BlackRock)資深主管芮德(Rick Rieder)。

哈塞特9日表示，支持聯準會調降利率，未來幾個月也還有進一步降息空間。他表示，央行其實有空間做出比今年堅持一碼的更大調降幅度。他說，如果獲得任命出任聯準會主席，決策將根據自己的專業判斷，而且「總統信任我的判斷」。他也說，會堅定遵守不偏袒任何黨派。

CNBC新聞頻道報導，哈塞特可能出線的消息最近在市場遭遇某些阻力，尤其是來自靠固定收入過日子的投資人，擔心哈塞特對川普唯命是從，即使通膨反彈上升也維持低利率。

不管由誰出線掌理聯準會，都將面臨鮑爾目前遭遇的許多挑戰。舉例來說，川普迫切要求的降息，新任主席並不一定能辦得到，因為有投票權的理事之間意見嚴重分歧。主導聯準會主席遴選的財政部長貝森特(Scott Bessent)上周便說：「畢竟聯準會主席在投票時也只有一票。」

聯準會 川普 鮑爾

上一則

喬州紅區再下一城 民主黨明年期中選舉 誓奪回眾院

下一則

「China 2026」報告／美國因素 或讓習重評估對台策略

延伸閱讀

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普
挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法

挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法
法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
圖為台積電亞利桑那廠施工，攝於2022年。(路透)

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

2025-12-04 20:26
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺