川普放行H200晶片銷中遭批「簡直瘋了」 紐時：國安決定已可待價而沽

編譯周辰陽／即時報導
總統川普9日在賓州波科諾山的艾里山賭場度假村發表演講。（路透）
總統川普重返白宮後的最初幾個月裡，堅守一項可追溯至冷戰高峰期的美國科技政策：不要將美國最先進的技術出售給對手，卻在8日宣布，將在符合國家安全條件下，允許Nvidia（輝達，又名英偉達）向中國出售H200晶片，其中25%營收將支付給美國國庫。紐約時報分析指出，川普透過這項宣布明確表達，以往完全依據國安而做出的決定，如今已可待價而沽。

紐時指出，此舉的合法性令人質疑，因現行聯邦法律明定出口許可不得出售，同時也引出另一個問題：如果驅動最先進技術的晶片都能出售給美國在科技、軍事與金融領域的主要競爭對手，那新的界線究竟在哪？按照同樣的邏輯，如果讓中國使用美國技術更有利，華府是否應該向中國出售F-35戰鬥機或先進飛彈？

文章也提出另一個問題：當中國突破自製先進晶片的技術門檻後會發生什麼事？到那時，他們會繼續依賴本質上如同迷你超級電腦的輝達晶片嗎？還是會在川普決策的推動下加速追趕，最終脫離美國技術，重新轉向華為等國家隊企業，依靠自己的技術，如國家主席習近平似乎所暗示的那樣？

川普政府的決策不出所料正受到國會山莊內外的重新審視，並遭到各方猛烈抨擊。正如他顛覆盟友與二戰後秩序一樣，如今也在鬆動曾阻止西方科技落入對手手中的出口管制。

中國在電動車、太陽能板、生技與電池領域快速累積全球優勢，此時最先進半導體設計是美國少數仍閃耀的寶石之一，也是中國難以追上的領域。對於許多「晶片戰爭」的老兵而言，川普將短期經濟利益置於長期國家安全之上。

拜登政府時期的國家安全顧問、同時也是當時許多對中國晶片出口限制主要設計者的蘇利文說：「這個決定簡直瘋了。」他表示：「美國和中國正在爭奪AI領導地位。中國的主要問題是缺乏足夠的先進算力，川普總統卻透過出售強大的美國晶片來替他們解決問題，這完全說不通。我們簡直是在拱手讓出自己的優勢。中國領導人肯定不敢相信自己的運氣。」

作為矽谷最成功的科技企業家之一，白宮AI事務主管薩克斯的看法則不同。他主張一個「更為細緻入微」的觀點。當川普同意讓北京購買一款為中國特供、略為降規的輝達H20晶片時，薩克斯認為這是阻止中國電信巨頭華為稱霸國內市場的最佳方式，也是一個合乎邏輯的選擇。

薩克斯接受彭博電視採訪時指出：「你不會希望把整個中國市場拱手讓給華為，而輝達能爭取很大一塊。」這樣做的目的是為了讓華為無法從一些速度較慢的老舊晶片獲得巨額收入，而那些收入原本可用於研發。他說，如果美國不賣先進晶片給中國而讓華為繼續從老舊晶片賺錢，形同對華為研發的巨額補貼。

但中國沒有買帳，拒絕購買H20，私下表示性能受限的晶片是一種侮辱。這可能是中方希望爭取性能更高、約一年半前推出的H200晶片的談判手法。如果是這樣，策略奏效，因為川普同意了，而且沒有說明具體條件。

另外，還有美國政府抽取25%分紅的問題。川普宣稱，這不僅能為輝達股東帶來收益，也能減輕美國納稅人的負擔。聽起來很誘人，卻讓大多數國家安全傳統主義者感到震驚。他們認為，出口管制應根據對美國優勢可能造成的潛在危害來決定，尤其是軍事優勢，為了短期利益而出售這些優勢無異於自找麻煩。

如今在哈佛大學甘迺迪學院任教的蘇利文表示，接下來可能的發展趨勢顯而易見。他說，中國領導人「打算一有能力就擺脫美國半導體」。他指出，因此認為我們可以讓他們『上癮』的說法根本站不住腳。他們現在要美國晶片只有一個簡單的理由：他們在人工智慧競賽中落後，而這將幫助他們在建立自家晶片能力的同時迅速追上。

