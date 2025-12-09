我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中關係示意圖。（美聯社）
美中關係示意圖。（美聯社）

美國川普政府日前上周公布新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），專家學者認為新版的內容偏離大國競爭的敘事，也透露出川普政府內部對中國抱持不同觀點。

川普政府日前公布美國總統川普第二任期的國家安全戰略，不過原本預計11月公布的內容卻等到12月才公布；美國智庫外交關係協會（CFR）資深研究員萊斯納（Rebecca Lissner）也點出，川普政府選在周四晚間公布相關內容，顯然不希望新版的國家安全戰略獲得太多關注。

萊斯納指出，第一任川普政府在2017年公布國家安全戰略，川普為此發表談話，拜登政府於2022年公布國家安全戰略，時任白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也為此發表談話，但這任川普政府卻沒有這麼做，

萊斯納表示，基於這任川普政府草擬政策的方法，她不認為新版的國家安全戰略能約束或預測川普政府的外交政策。

外交關係協會會長傅洛曼（Michael Froman）也點出，新版國家安全戰略用很不同的方法處理中國議題，雖然內容點出不少來自中國的挑戰，包括中國的補貼問題，以及智慧財產權竊盜等，卻不直接說是中國；傅洛曼表示，這讓新版國家戰略降低對中國關注，而是聚焦廣泛經濟的問題。

萊斯納也說，新版國家安全戰略與川普第一任總統任期的方向有很大的不同，尤其2017年公布的國家戰略以美國與中國、俄羅斯的大國競爭作為美國外交政策的指導原則，但新版的安全戰略缺少這樣的戰略清晰。

萊斯納說，與其陳述大國競爭，新版安全戰略更聚焦華府與北京之間互惠互利的經濟關係，作為美國對中政策的目標。

美國智庫大西洋理事會史考克羅戰略安全中心總監克羅寧（Matthew Kroenig）則說，新版安全戰略針對印太地區提到，美國應與盟友和夥伴合作經濟政策來確保供應鏈，也指出，美國與正式條約盟國組成超過全球一半的GDP，象徵美國與盟友站在一起更強大，但克羅寧也點出，另外一段句子又提到，如果美國能與中國建立正確的貿易關係，可以在2030年達到40兆美元的經濟規模。

克羅寧說，這顯示新版安全戰略在很多部分是由不同人員撰寫，部分人員視中國為美國的機會，部分人員則視中國是美國的威脅；克羅寧認為說，這是存於川普政府政策中的緊張關係。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 國家安全戰略 拜登

上一則

批歐洲、緩頰國內經濟 川普POLITICO專訪重點一覽

延伸閱讀

宏國大選計票完成99% 卡斯楚指結果遭竄改控川普介選

宏國大選計票完成99% 卡斯楚指結果遭竄改控川普介選
批歐洲、緩頰國內經濟 川普POLITICO專訪重點一覽

批歐洲、緩頰國內經濟 川普POLITICO專訪重點一覽
POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50

超人氣

更多 >
華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本