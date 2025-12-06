川普政府強硬移民政策 不少2026年世界盃球迷恐難進美境

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
2026年世界盃將在美加墨舉行，三國的吉祥物分別是加拿大麋鹿楓葉(Maple，左)、墨西哥美洲虎扎尤(Zayu，中)和美國禿鷹克拉奇(Clutch，右)5日同時亮相。(歐新社)
2026年世界盃將在美加墨舉行，三國的吉祥物分別是加拿大麋鹿楓葉(Maple，左)、墨西哥美洲虎扎尤(Zayu，中)和美國禿鷹克拉奇(Clutch，右)5日同時亮相。(歐新社)

2026年世界盃足球賽史無前例有48支隊伍參加，共將舉行104場比賽，分別由美國、加拿大及墨西哥主辦，但大部分比賽是在美國舉行，預計將會吸引全球數百萬球迷。但由於川普總統強硬的打擊移民政策，恐怕許多球迷將無法親自到現場觀賽。

據美聯社報導，儘管川普一直表示會熱情歡迎來自世界各地的球隊及球迷，但川普政府嚴厲移民政策，尤其是最近宣布限制19個國家公民入境美國、並可能進一步擴大範圍，已經令許多國家的球迷感到憂慮。

川普最初是禁止12個國家的公民入境美國，再加上限制另外七個國家的遊客來美觀光。禁令適用對象包括球員、教練以及世界盃旅遊主要收入來源的球迷，直接受影響的兩個國家︰伊朗和海地，都已取得本屆世界盃的參賽資格。

目前另一個未知數是屆時是否會有更多國家被列入禁止名單，使得球員及球迷無法入境，這都進一步加深其他國家的疑慮。

川普在5日的賽程抽籤儀式上獲得國際足球總會(FIFA)頒發新設立的和平獎，表揚他對「團結人民、為未來世代帶來希望的傑出人士所做的巨大努力」。有批評者抨擊，這種相互矛盾的訊息實在令人震驚。

國會參院外交關係委員會成員、馬里蘭州民主黨籍參議員范霍倫(Chris Van Hollen)指斥，世界盃本應是世界各國團結、擱置分歧的象徵，但川普卻試圖將世界拒之於門外，完全與世界盃精神背道而馳。

但紐約前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的兒子、白宮國際足總特別工作組執行董事安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)則還擊，指「有一種虛構的說法，說總統不歡迎外國人來美國」。

川普則重申國務院會投入更多資源，加快簽證讓世界各國球迷來到美國，但確認受禁令影響的19個國家的球迷不會獲得豁免。他更不排除在比賽期間，驅逐無證移民的可能性。

由於擔憂簽證問題或出於對川普的不滿，部分球迷已放棄前往美國，轉往加拿大或墨西哥觀賽。

