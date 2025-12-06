百般討好 國際足總頒川普「FIFA和平獎」 加墨領袖晾一旁

川普總統5日獲頒「國際足球總會和平獎」，他上台接受讚揚。(美聯社)

與諾貝爾和平獎失之交臂的川普 總統，5日獲頒第一屆「國際足球總會和平獎」(FIFA Peace Prize)。在華府舉行的2026世界盃 大賽分組抽籤儀式上，川普接下這聊表安慰的和平獎項時說：「這是我這輩子最偉大的榮譽之一。」

路透報導，這場在甘迺迪表演藝術中心舉行的國際體壇盛事上，川普明顯成為眾星拱月的焦點。他自我祝賀說，他上任前，美國「狀況不太好」，但現在「我們是全球最熱門的國家」。

川普另向記者提及自己上任十個月來，已「解決了八場戰爭」，他說：「我不需要得獎。我要拯救生命。我拯救了數百萬人生命，那才是我真正想做的。」

「國會山莊報」(The Hill)報導，川普不斷吹噓自身外交成就，希望獲得諾貝爾和平獎的意圖路人皆知；他的盟友大力為他遊說，其中包括FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)在內。2026年世界盃由美、墨、加三國共同主辦，部分賽程在美國舉行；過去一年來英凡提諾努力討好川普，包括公開支持川普應獲諾貝爾獎 。

挪威諾貝爾委員會10月並未將和平獎頒給川普；數周後，FIFA即宣布將設置首屆和平獎項，以「獎勵為和平做出卓越貢獻的個人」，並認為川普是獲獎不二人選。

英凡提諾在抽籤儀式中，頒發FIFA和平獎給川普時表示，「首屆FIFA和平獎非你莫屬，您以行動、以自己獨有方式，成就這難以置信的一切」、「您可以永遠信賴我對您的支持，信賴整個足球界對您的支持，我們將竭力助您實現和平，促進世界繁榮。」

頒獎前，現場播放影片介紹川普致力促成以色列與阿拉伯世界關係正常化的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)、居間斡旋亞美尼亞和亞塞拜然的衝突、以及推動盧安達和剛果之間的外交協議。

媒體評論，這場抽籤儀式，除了川普之外，2026年FIFA世界盃另外兩個主辦國領袖：加拿大總理卡尼(Mark Carney)和墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)也應邀出席，但都被晾在一旁，整場活動從頭到尾都是川普個人秀。

英凡提諾今年已至少六度與川普一同露面，除了1月出席川普總統就職典禮，後來又多次訪問華府。