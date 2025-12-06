川普行政令「取消出生公民權」違憲？ 最高法院明春開庭

聯邦最高院決定聽審川普政府否決出生公民權是否違憲的上訴爭議，排定明春開庭。圖為一名具公民身分的孕婦5月在最高院前示威，支持出生公民權。(美聯社)

聯邦最高法院5日同意審理川普 總統取消出生公民權 的行政命令是否違憲。該命令宣布非法或臨時居住美國者的所生子女，不能自動取得美國公民 身分。這項行政命令尚未在任何地方生效。本案預訂明春開辯論庭，預計最快6、7月作出裁決。

川普在1月20日第二任期首日就簽署取消「出生公民權」行政命令，此舉是他與共和黨政府大規模打擊移民政策的一環，也是第一個提交最高法院進行最終裁決的移民政策相關案例。

該行政命令顛覆125年來國人對憲法第14修正案的理解；該修正案規定，除外國外交官子女和外國占領軍子女等少數例外，所有在美國領土出生者，都自動享有公民權。

川普政府聲稱，非公民子女不受美國「管轄」，因此無權獲得公民身分。聯邦訟務次長沙爾(D. John Sauer)敦促最高法院審理此案時在訴狀裡寫道：「憲法第14修正案的公民權條款，旨在賦予新獲自由的奴隸及其子女公民身分，而非賦予非法或臨時居住美國的外國人子女公民身分。」

不過，之前所有審理此案的下級法院均得出結論，川普「出生公民權」行政命令，違反或極可能違反憲法第14修正案，該修正案旨在確保非裔(包括前奴隸在內)擁有公民權；而根據長期有效規定，出生公民權自動賦予任何在美出生者美國公民身分，包括母親非法入境而在美境所生的子女在內。

最高法院決定受理的出生公民權案來自新罕布夏州。7月時一名聯邦法官在一場集體訴訟中，阻止執行該行政命令。該案由美國公民自由聯盟(ACLU)組成法律團隊，代表所有挑戰川普行政命令的兒童及其父母。

ACLU全國法律主任王德棻(Cecillia Wang)聲明表示，「任何總統都不能改變第14修正案賦予公民權的根本承諾。我們期待在本屆最高法院任期內徹底解決此議題。」

川普政府同時要求最高法院，複審舊金山第九巡迴上訴法院7月做出的相關裁決。當時民主黨州對川普「出生公民權」命令提告，上訴法院裁定認為有必要做出全國性禁令，以防出生公民權在某些州生效在某些州不生效造成問題。最高法院並未對該裁決案採取任何行動。