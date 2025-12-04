川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元

川普3日表示將終止拜登時代的「企業平均燃油經濟性標準」，讓汽車製造商的環境汙染壓力大減。圖為芝加哥市區前往歐海爾機場的主要幹道。(本報資料照／特派員黃惠玲攝影)

川普 總統3日宣布，計畫撤銷拜登 時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製造商對川普的計畫大表歡迎，但環保組織抨擊是個大倒退。

終止拜登時代燃油規範 預料明年實施

綜合美聯社等報導，川普3日在白宮 橢圓形辦公室向記者表示，將會終止拜登「很糟糕」的「企業平均燃油經濟性標準」(Corporate average fuel economy，CAFE，又稱車廠平均油耗標準)。

車廠控汙壓力大減 環團抨擊：大倒退

拜登總統時代大幅收緊CAFE標準，要求汽車製造商到2031年將轎車及輕型卡車的燃油效率，提高到平均每加侖 50.4哩。川普宣布的計畫是大幅放寬到每加侖34.5哩，讓汽車製造商受到的環境汙染監管壓力大減。

川普聲稱從他上任第一天起，就一直採取行動讓汽車更加經濟實惠，強調他是推翻拜登時代「迫使汽車製造商使用昂貴的技術來生產汽車」的政策，指有關政策「推高了成本，推高了價格，並使汽車性能變得更差」。他指拜登政府提出的CAFE標準 ，相當於強制購買電動車。

在放寬CAFE標準後，川普表示將為消費者節省約1000元新車費用。根據汽車經銷商凱利藍皮書(Kelley Blue Book)數據，10月新車平均售價為4萬9766元。

在白宮和川普共同出席記者會者，還有美國兩家最大汽車製造商︰福特及斯特蘭蒂斯集團(Stellantis) 的高層，若一切順利，預料新計畫會在2026年實施。

福特汽車執行長法利(Jim Farley)表示，這項計畫中政策調整「對消費者是個勝利，也是常識」。Stellantis 執行長菲洛薩(Antonio Filosa)讚賞川普政府的行動，是使「里程標準與真實市場狀況相符」。一直遊說川普政府廢除拜登時代標準的美國石油學會(API)執行長索默斯(Mike Sommers) ，也稱是「美國駕車人士的勝利」。

但環保組織則強烈譴責，安全氣候交通運動(Safe Climate Transport Campaign)主任貝克爾(Dan Becker) 批評「汽車消耗更多燃油，讓美國家庭花費更多金錢」；「全民清潔交通」計畫主任加西亞(Katherine García)指是大倒退，讓汙染嚴重的汽車繼續行駛，威脅數百萬人的健康。