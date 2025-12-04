H-1B簽證加強背景調查 涉「審查」言論自由者將遭拒

路透報導，政府對H-1B簽證將更嚴格審查，包括申請者審查過言論都可能成為拒發的理由。（路透）

川普 政府3日宣布，將對高技能H-1B工作簽證 申請者加強背景調查，根據路透獨家報導，國務院內部備忘錄寫道，任何人如果涉及「審查」(censorship)言論自由，將構成簽證遭拒的理由。

H-1B工作簽證允許美國雇主聘用專業領域的外國人才，美國科技公司透過H-1B簽證從印度、中國大量聘用外籍員工，其中許多科技界大老2024年總統大選期間都支持川普總統。

申請人家屬也要調查

國務院電文是在12月2日發給美國所有駐外使領館，要求領事官員檢查H-1B簽證申請者的履歷表或職場社交平台領英(LinkedIn)個人檔案，對於打算一同來美的申請人家屬也要調查，了解是否曾經參與虛假資訊(misinformation)、假消息(disinformation)、內容審核(content moderation)、事實查核(fact-checking)、合規(compliance)、網路安全(online safety)等方面的工作。

電文寫道，如果發現證據證明申請人曾經對於在美國境內受到保護的言論進行審查或企圖審查，必須承擔責任或參與其中，就應依照「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)特定條款做出不符簽證資格的決定。

所有類別簽證都適用

國務院拒絕對路透報導發表評論。報導指出，電文寫道，所有類別簽證申請都適用於這項政策，但對H-1B簽證申請要特別加強調查，因為申請人經常在科技產業工作，服務單位包括「涉及壓制受保護言論的社群媒體或金融服務公司」。

新案及延簽都用新規

電文寫道，領事官員必須徹底調查簽證申請人的就業歷史，確保申請人不曾參與箝制言論的活動。加強背景調查的要求適用於H-1B簽證新案申請以及延簽。

路透報導分析，川普政府將言論自由列為外交政策重點，尤其是要保護在網路上受到壓制的保守派聲音。川普政府官員經常以歐洲政治為例，對於右翼政治人物遭到打壓予以譴責，實例包括羅馬尼亞、德國、法國。川普政府官員指控歐洲國家政府以對抗假消息為名義，事實上對批評移民的言論進行審查。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)今年5月說，考慮對箝制美國人言論自由的人士祭出簽證禁令，包括在社群網站言論，暗示針對科技公司外籍主管。