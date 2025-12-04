華府法官：執法人員須持逮捕令才能抓無證移民

聯邦下一個移民掃蕩目標城市是紐奧良，圖為今年2月紐奧良迎接NFL超級盃時，國民兵進駐維安。(美聯社)

華盛頓特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)2日深夜裁決，限制執法人員沒有逮捕令便可在華府 緝捕無證移民 的權力，並表示，惟有當局具充分理由認定此人有逃亡之虞，才能予以逮捕。

美聯社報導，霍威爾的裁決指出，執法人員基於民事罪逮捕移民時，通常需要持有行政逮捕令。

政治新聞網站Politico報導，霍維爾在長達88頁的裁決書中寫道，聯邦「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)允許在沒有逮捕令的情況下逮捕某人，前提是執法人員有正當理由相信此人違法入境，且可能在被捕前逃亡。

霍維爾由前總統歐巴馬任命，此裁決源自移民權益團體9月提起的一宗訴訟，該案件指控當局8月於華盛頓特區實施「先逮捕、後訊問」的政策，而當時正值川普總統宣布華府進入「犯罪緊急狀態」之際。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)和其他原告律師表示，聯邦官員經常在華盛頓特區的西語裔移民社區巡邏並設立檢查哨，隨意攔查與逮捕民眾。

原告提交宣誓聲明，指稱當局在未持逮捕令、亦未評估潛逃風險的情況下即逮捕民眾，並引用政府官員的公開聲明，稱這些聲明表明政府未依合理標準行事；政府律師否認政府允許前述逮捕政策。

霍威爾表示，原告「已充分證明被告存在違法政策和做法，即在缺乏合理情況下基於民事理由逮捕無證移民」。她說：「被告系統性地未採用合理標準，包括未能評估逃逸風險，直接違反」移民法與國土安全部的實施細則。

霍威爾的裁決與ACLU參與的另外兩宗聯邦訴訟類似，分別在科羅拉多州和加州。

此外，洛杉磯 聯邦地區法院法官弗林朋(Maame E. Frimpong)曾發布禁制令，禁止聯邦探員基於種族、語言、職業或洛杉磯地區住址而攔查民眾，但最高法院於9月撤銷該禁制令。