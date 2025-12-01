紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
川普政府半年內已動用逾100億美元公帑，投資範圍涵蓋鋼鐵、礦產、核能及半導體等至少九家私人企業。(路透)
川普政府半年內已動用逾100億美元公帑，投資範圍涵蓋鋼鐵、礦產、核能及半導體等至少九家私人企業。(路透)

川普政府正以罕見速度、大手筆買下多家具戰略重要性的私人企業股權，半年內已動用逾100億美元公帑，投資範圍涵蓋鋼鐵、礦產、核能及半導體等至少九家公司。此舉號稱要強化戰略產業自主、降低對外國的依賴，卻也讓外界擔心滋生偏袒與腐敗，而且若投資失利，最終承擔損失的將是納稅人。

紐約時報分析指出，這些交易多為少數股權或未來購股選擇權，且集中在10月與11月完成，規模與速度都是近代美國罕見。儘管白宮辯護這是保障國家與經濟安全的必要手段，並稱將帶動民間投資，但許多受助企業正面臨財務困境，需要數年才能轉虧為盈。

哥倫比亞大學研究員、前白宮官員Aaron Bartnick質疑，政府入股是否真能填補國安漏洞，並替納稅人帶來回報。他說：「缺乏清晰戰略，這些投資就有可能淪為偏袒自己人、排擠對手的專斷決定」。

保守派智庫American Compass顧問Daniel Kishi則認為，反對政府介入的理由不成立，因為市場已被中國的補貼與壟斷扭曲，美國必須有因應之道。

相比於金融危機時，美國政府為防止系統性風險而入股通用汽車、克萊斯勒與保險業巨擘AIG，川普團隊則以更具機會主義的方式主動出擊。

川普的第一筆大交易是今年6月以「黃金股」交換批准日本新日鐵收購美國鋼鐵（U.S. Steel）。其後，國防部以4億美元入股稀土企業MP Materials；商務部成為英特爾的最大股東。而川普本人隨後買入英特爾公司債，引發利益衝突的爭議。

川普政府10月至11月又密集投資多家稀土與核能企業，包括取得入股核能公司西屋（Westinghouse）8%股權的選項，以及向北卡稀土新創Vulcan Elements投入6.7億美元的聯邦資金，以協助提升年產能由目前的10噸增至1萬噸。該公司部分投資者來自川普家族相關基金。

智庫學者批評，川普政府的投資案往往短短數周便敲定，與拜登政府時期審查補助對象時緩慢嚴謹的風格形成對比。布魯金斯學會專家Darrell M. West直言，多項投資幾未嚴格審查，且都涉及高風險產業，讓納稅人面臨虧損風險。

