殲滅運毒船上所有人？白宮證實美軍被授權發動2次攻擊

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普日前發布一段影片，聲稱美軍襲擊這艘從委內瑞拉開往美國的運毒船。現傳出國防部長赫塞斯下令格殺勿論，美軍二度開火炸死船上的生還者。(路透)
美軍近期以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前更報導指出，國防部長赫塞斯在9月的攻擊行動中下令擊斃船上所有人，讓美軍發動第2次攻擊，美國白宮1日證實美軍在該行動中被授權發動第2次攻擊，並稱攻擊行動在司令布拉德利（Frank Bradley）的權限之內。

根據華盛頓郵報報導，川普政府9月2日對西半球疑似毒販展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督此次行動的特戰指揮官遵從赫塞斯的口頭指示，下令進行第二次打擊，導致2名倖存者喪生；有知情人士指出，赫塞斯的命令是「殺死所有人」，不過赫塞斯否認相關報導，稱其為「假新聞」。

美國總統川普日前表示，赫塞斯說他沒有下達這樣的命令；川普也說，他不希望有第二次攻擊，指第一次打擊已經非常致命。

若華郵報導屬實，根據國會山莊報報導，不少民主黨和共和黨議員對於這樣的命令表達擔憂，認為有可能是戰爭罪。

白宮1日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，美國總統川普與赫塞斯表達得非常清楚，可以定點清除（lethal targeting）總統指定的販毒恐怖組織；李維特並表示，這符合戰爭法。

李維特指出，赫塞斯於9月2日授權布拉德利做出這些打擊行動，布拉德利在其權限和法律規範內指揮戰鬥，以確保船隻遭到摧毀、清除對美國的威脅。

李維特說，美軍之所以採取攻擊行動是因為川普政府已經指定這些販毒恐怖分子為外國恐怖組織，若他們把非法的毒品帶入美國，造成美國公民的死亡，總統有權力消滅他們。

李維特指出，是由布拉德利下達第2次攻擊的命令，並表示，這在布拉德利的權限之內。

根據報導，川普政府在加勒比海和太平洋上針對疑似販毒恐怖分子展開打擊行動以來，其合法性一直備受質疑；打擊行動至今已造成至少80名運毒嫌疑犯死亡。

赫塞斯 川普 白宮

