川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

兩名西維吉尼亞州國民兵在華府街頭遭伏擊後，被捕的兇手是來自阿富汗 的政庇難民；川普 總統趁機進一步推動移民執法行動，原來嚴打非法移民 的矛頭，轉為朝向持合法簽證來美的移民。

路透報導指出，二名國民兵遭阿富汗男子拉坎瓦爾伏擊釀成一死一命危後，川普先是暫停審理所有庇護申請，之後揚言永久暫停來自所有第三世界國家的移民，下令重新審查前任拜登政府批准的所有合法獲庇護來美的人，取消「破壞國內安寧的移民」的公民身分，並將「與西方文明不相容」的移民驅逐出境。

過去數天，川普及其政府官員不斷在社群媒體放話暗示，可能會對合法移民系統展開全面改革。

當中美國公民及移民服務局(USCIS)局長埃德洛(Joseph Edlow)在社群媒體發文稱，他已下令「對於來自每個相關國家者，會全面及嚴格的重新審查他們每張綠卡」，又會對19個旅行禁令國家公民的申請作全面審查。國土安全部表示，正在全面審查拜登政府時期批准的所有庇護申請。

USCIS 的前高官瓦爾韋德(Michael Valverde) 認為，這樣大規模重啟審查史無前例。

川普今年1月重新入主白宮後馬上加強移民執法，但主要強調強力遣返非法或有犯罪紀錄之移民，對於重新塑造合法移民政策，並未多作著墨。然而經過這次槍擊事件後，連串限制措施的出台，表明川普政府已將注意力轉向合法移民，標榜維護國家安全，並將責任歸咎於前總統拜登的政策。

圖為加州洛杉磯的入籍歸化儀式上，許多人全家出動，參加宣誓成為美國公民的大事。(美聯社)

拜登任內的USCIS高級顧問蘭德(Doug Rand)相信， 川普政府早有計畫重寫移民政策，只是剛好藉著槍擊事件加快實施。但他認為這樣的計畫並不會令國家更加安全。

與此同時，川普在移民問題上的支持率開始下降；路透/益普索民調顯示，截至11月中旬，約有41%美國人認可川普的移民政策，低於3月中旬50%，因此有批評認為川普是藉此提高民眾反對移民的聲浪。

批評人士指出，川普政府利用一起孤立事件，不公平地妖魔化來自阿富汗，以及其他被標籤具安全風險國家的移民。

紐約州共和黨籍聯邦眾議員羅勒(Mike Lawler)強調，對在阿富汗戰爭中協助美軍的阿富汗人，美國政府不應背棄承諾。