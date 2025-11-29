川普：拜登92%文件用「自動筆」簽名 將全部取消

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
掛在白宮的歷任總統肖像中，應是前總統拜登的位置(中)卻放著「自動筆」照片。川普表示將取消所有拜登用自動筆簽署的行政命令。(路透)
掛在白宮的歷任總統肖像中，應是前總統拜登的位置(中)卻放著「自動筆」照片。川普表示將取消所有拜登用自動筆簽署的行政命令。(路透)

川普總統28日宣布，下令取消所有前總統拜登用「自動筆」(autopen)簽署的行政命令，並指控拜登任內簽署的很多文件都不是拜登親自簽署，而是他身邊的極左派在非法操控；川普並表示，如果拜登聲稱他有參與自動筆簽署的過程，拜登將面臨做偽證的指控。

川普今年上任後即批評拜登在任內很多重要文件都不是親自簽署，而是透過自動簽名的方式簽署，並指控是拜登身邊的幕僚在操控政府；川普甚至在白宮的歷屆總統肖像中消遣此事，在理應放上拜登肖像之處，川普政府的白宮竟放上自動筆的圖像。

白宮的歷屆總統肖像中，應放上拜登肖像之處，川普放上自動筆的圖像。(歐新社)
白宮的歷屆總統肖像中，應放上拜登肖像之處，川普放上自動筆的圖像。(歐新社)

近日有兩名隸屬西維吉尼亞州(West Virginia)的國民兵在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，其中20歲的貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)已傷重不治，另一名遭到槍擊的24歲沃爾夫(Andrew Wolfe)則仍在搶救中。

槍手身分疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)，川普政府指出，該名嫌犯是於2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長。

川普28日也在社群網路上發文說，拜登任內有92%的文件是透過自動筆簽署，川普下令這些文件都將被取消，或者不再產生效力；川普說，若沒有總統特別允許，不該使用自動筆來簽署文件。

川普指控說，圍繞在拜登身邊的「極左派瘋子」奪走總統的權力，川普說，他下令取消所有不是拜登直接簽署的行政命令和文件，並表示，有人以違法的方式操作自動筆。

川普說，拜登並沒有參與自動筆簽署的過程，如果拜登聲稱他有參與，拜登將面臨做偽證的指控。

